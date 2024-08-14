台泥H1每股賺0.51元　7月營收年增61％

▲台泥董事長張安平7月到義大利，視察台泥儲能於歐洲啟用的首個水泥儲能櫃示範案場。（圖／台泥提供）



記者廖婕妤／台北報導

台泥（1101）公布上半年財報及7月營收，上半年合併營收645.13億元，年增19.5％，稅後淨利為42.22億元，年減14.7％，EPS為0.51元。7月營收為144億元，年增61％；累計前7月合併營收為792.6億元，年增26％。

台泥表示，中國水泥市場持續供過於求，營收及獲利皆減少；台灣部分，台泥所屬和平電力原本就排定Q1技改大修，因電廠位於0403強震震度最大區域，導致上半年和平電力營運天數年減約93天，大幅減少對台泥貢獻營收及獲利。

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台泥指出，位於花蓮和平的工業港、電廠及水泥廠歷經上半年強震以及兩次天然災害重創後，至今尚未完全復原也影響出貨，預期年底前台泥花蓮和平港電廠區域應該可陸續恢復正常營運。

台泥也說，所幸提早佈局歐亞低碳水泥市場，今年3月進一步完成土耳其OYAK及葡萄牙Cimpor水泥擴大持股，Q2起完整認列土葡子公司營收，使得今年Q2及H1的營收都較去年同期增加，截至7月止已貢獻約255億營收，進一步降低中國水泥及和平電力獲利減少對公司衝擊；國內外儲能事業體上半年營收也均較去年同期增加。

此外，台泥董事長張安平與總經理程耀輝7月到義大利，視察台泥儲能於歐洲啟用的第1個水泥儲能櫃示範案場，以台泥儲能獨家研發取得9國26項專利的EnergyArk防火抗爆低碳水泥儲能櫃1MWh，搭配快充樁，形成充儲一體架構。張安平也到葡萄牙了解未來EnergyArk水泥儲能櫃於歐陸在地生產相關進度，預計2025年可陸續開始出貨。