富二代擁3間房　相親開6條件「月給8萬、送車」！她1原因秒打搶

▲原PO身高太矮被打槍。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名富二代男子在尋找結婚對象，提出6大條件，包括每月給女方6-8萬零用錢，一年出國2次，買房能贊助1000萬元，名下有3間房子，不需要公婆住等等，自認條件不錯，唯一缺點就是身高162公分，沒想到日前就被相親對象，以「身高太矮」為由打槍，讓他哭笑不得。

男網友在臉書「匿名公社」發文，家裡經商，現在由他來接管家業，平時與女性接觸不多，於是提出6大條件，想尋找結婚的對象，包括每月給6萬到8萬元的零用錢，「兩間房收租金額支付」，一年出國2次，未來一起買房可以付1000萬元頭期款。

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他提到，孩子生不生可以再討論，名下有3間房，不用跟公婆住，如果會開車，另外再買一輛車供代步，「唯一一點，我個人身高162而已」。怎料，某次相親卻因為身高太矮，被對方直接打槍拒絕，「害我當場哭笑不得，有史以來第一個因身高而被拒絕，所以到底是誰說錢可以彌補一切的？」

貼文曝光，網友指出，現在有錢人和富二代很多，光靠有錢是無法找到真愛的，建議他從身邊的人中找尋合適的對象，還有網友直言「你的缺點一定不只身高」、「我都用土地權狀厚度來增加身高」、「會不會是長相出了問題」、「這不能怪女方，畢竟從優生學角度來看她是對的」、「會不會是態度的問題？」