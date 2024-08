劉揚偉缺席鴻海法說會「行程曝光」　被印度總理莫迪曬出合照

▲鴻海董事長劉揚偉與印度總理莫迪(Narendra Modi)會面。(圖/翻攝自Narendra Modi X平台)

記者楊絡懸/台北報導

鴻海(2317)14日舉行法人說明會,董事長劉揚偉因近日海外洽公而缺席。就在傍晚時,印度總理莫迪(Narendra Modi)卻發布貼文張貼他與劉揚偉握手及談話的照片,原來劉揚偉再次出訪印度,這已是第三次與莫迪公開會面。

以往在鴻海法說會上,劉揚偉都親自出席回答法人及媒體的提問,不過8月14日這天卻沒有參與法說會,由鴻海發言人巫俊毅及財務長黃德才主講,對於劉揚偉的缺席,鴻海當時也僅回應「董事長在國外出差,不克出席。」

然而就在傍晚,莫迪於社群平台「X」上張貼與劉揚偉握手的合影,同時捧著一束以藍色包裝紙包裝的粉色玫瑰花,彼此都展開笑容;另一張照片則顯示兩人正在莫迪辦公室談話,仔細一瞧,劉揚偉手中正拿著類似簡報的文件,似乎是在洽談深度合作。

▲劉揚偉與莫迪合影,彼此都展開笑容。(圖/翻攝自Narendra Modi X平台)

莫迪表示,很高興見到鴻海科技集團(Foxconn)董事長劉揚偉,「我強調印度在未來產業提供的美好機會。同時也針對鴻海在印度當地的投資計畫,包括印度南部卡納塔卡邦、泰米爾那都邦、安得拉邦等地,進行精彩的討論。」

事實上,劉揚偉過去多次拜訪印度與莫迪會面,今年1月26日「印度共和國日」前夕,印度政府公布公民榮譽獎項「蓮花獎」(Padma Awards)的得獎人名單,劉揚偉更是榮登今年8名得獎外籍人士之一。

印度蓮花獎主要表揚關於藝術、教育、貿易與工業、文學、科學、體育、醫藥、社會服務和公共事務等領域有卓越貢獻的民眾而設。劉揚偉是2024年蓮花裝勳章(Padma Bhushan)的得獎人之一,領域為「貿易與工業」,是印度政府頒發的第三級公民榮譽獎,更是第一位以台灣籍身分的得獎人士。

Wonderful to meet Mr. Young Liu, the Chairman of Hon Hai Technology Group (Foxconn). I highlighted the wonderful opportunities India offers in futuristic sectors. We also had excellent discussions on their investment plans in India in states like Karnataka, Tamil Nadu and Andhra… pic.twitter.com/5tT4xfF51u