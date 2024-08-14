劉揚偉缺席鴻海法說會「行程曝光」　被印度總理莫迪曬出合照

▲鴻海董事長劉揚偉與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。（圖／翻攝自Narendra Modi X平台）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）14日舉行法人說明會，董事長劉揚偉因近日海外洽公而缺席。就在傍晚時，印度總理莫迪（Narendra Modi）卻發布貼文張貼他與劉揚偉握手及談話的照片，原來劉揚偉再次出訪印度，這已是第三次與莫迪公開會面。

以往在鴻海法說會上，劉揚偉都親自出席回答法人及媒體的提問，不過8月14日這天卻沒有參與法說會，由鴻海發言人巫俊毅及財務長黃德才主講，對於劉揚偉的缺席，鴻海當時也僅回應「董事長在國外出差，不克出席。」

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然而就在傍晚，莫迪於社群平台「X」上張貼與劉揚偉握手的合影，同時捧著一束以藍色包裝紙包裝的粉色玫瑰花，彼此都展開笑容；另一張照片則顯示兩人正在莫迪辦公室談話，仔細一瞧，劉揚偉手中正拿著類似簡報的文件，似乎是在洽談深度合作。

▲劉揚偉與莫迪合影，彼此都展開笑容。（圖／翻攝自Narendra Modi X平台）

莫迪表示，很高興見到鴻海科技集團（Foxconn）董事長劉揚偉，「我強調印度在未來產業提供的美好機會。同時也針對鴻海在印度當地的投資計畫，包括印度南部卡納塔卡邦、泰米爾那都邦、安得拉邦等地，進行精彩的討論。」

事實上，劉揚偉過去多次拜訪印度與莫迪會面，今年1月26日「印度共和國日」前夕，印度政府公布公民榮譽獎項「蓮花獎」（Padma Awards）的得獎人名單，劉揚偉更是榮登今年8名得獎外籍人士之一。

印度蓮花獎主要表揚關於藝術、教育、貿易與工業、文學、科學、體育、醫藥、社會服務和公共事務等領域有卓越貢獻的民眾而設。劉揚偉是2024年蓮花裝勳章（Padma Bhushan）的得獎人之一，領域為「貿易與工業」，是印度政府頒發的第三級公民榮譽獎，更是第一位以台灣籍身分的得獎人士。