17歲少女麥當勞打工遭性侵輕生　勞動部：僱主未協助最高罰100萬

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

北市一名17歲少女在麥當勞打工期間，遭到李姓主管以排班權勢性侵，離職後罹患憂鬱症最終輕生，引發社會關注，勞動部表示，已請當地的主管機關儘速查明相關的事實並依法處理，僱主若未依法處理、給予協助，最高可處100萬元罰鍰，並公佈事業單位名稱或負責人姓名。

勞動部副司長王金蓉表示，對於這個事件勞動部感到相當遺憾，已請當地的主管機關儘速查明相關的事實並依法處理，依照性別平等工作法，僱主應該要防治性騷擾的發生，在知悉性騷擾情形時也應採取立即有效的糾正跟補救措施，除了要對性騷擾事件進行調查，也要對行為人給予適當的懲戒或處理。

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王金蓉指出，僱主也要具有同理心，深深處地採行避免被害人再受到性騷擾的情勢的措施，另外也應該給予相關心理諮商、醫療或法律諮詢等必要協助，若僱主沒按照法令規定來辦理，最高可處新台幣100萬元罰鍰，並公佈事業單位名稱或負責人姓名。

王金蓉說，不管是性騷擾或性侵害犯罪，都有適用性別平等工作法的性騷擾防治規範，僱主除了應對這個事件做調查，也給予這個行為人必要的懲處之外，當然也要讓被害人可免於再遭受到性騷擾的情事發生，如果說被害人有需要相關的訴訟輔助或法律諮商醫療，僱主也應該都要給予相關的協助。

王金蓉強調，這個案子已請台北市政府去了解，事業單位是不是當初在處理的過程、是不是有依法來做處理，如果說他沒有處理好這個性騷擾的事件、沒有按照法律規定來處理，經過查證屬實可以依法來做裁罰，就算已經離職，也要給他做一些心理輔導或是道歉，依照這個被害人的需求，給予相關醫療或是心理諮商、法律諮詢協助。

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