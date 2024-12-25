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貨櫃海運聯盟重組　明年首季估因船隊調度配置船期會較混亂

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲明年首季海運聯盟重組，估計船期會較混亂。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

明年2月全球前兩大貨櫃船公司，地中海與馬士基航運合組的2M聯盟即將解散，馬士基改與赫伯羅德合組雙子星聯盟(Gemini)，赫伯羅德退出的THE聯盟，則更名為卓越聯盟(Premier)，這兩個新的聯盟，預計明年1月需要開始調動船隻，以迎接2月的新聯盟運作，業界估計兩大聯盟在明年首季船期會出現較混亂狀況。

聯盟成員表示，重新調度配置期間，自有船隊無法補上的每周一班船期，會透過租船方式暫時補上，船隻調離原航線後出現的空檔，會以加班船方式先跑某航線一個航次，不會讓周班開天窗，會儘量做到無縫接軌。

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業界分析，像馬士基與赫伯羅德原來在拉丁美洲的船隻，有些會調到亞洲-北美航線，因為航程不同，很難直接就調進亞美線，中間出現的空檔，會安排船隻先當加班船用，而加班船出現時，託運人就有機會拿到較優惠運價。

很難立刻銜接的船期，會租賃船舶代跑，租進的船隻可能船隻較小，當周提供的艙位就會變少。船公司選擇在第一季重組聯盟，是因為第一季是貨櫃船運市場淡季，船期出現的混亂，對市場影響較小。

陽明海運與韓新遠洋(HMM)、日本海洋網聯船務(ONE)合組的卓越聯盟，市占率估僅有11.4%，不過該聯盟今年9月就已宣布在亞洲-歐洲航線將與業界龍頭地中海航運透過互換艙位方式，進行亞歐間九條航線的合作，提升彼此在歐洲線的航網與競爭能力。

明年2月卓越聯盟因為赫伯羅德離去，北美線會少掉一條航線，聯盟成員ONE今年4月底5月初就透過與萬海航運聯營，增加一條美西線，赫伯羅德則是在美東線與萬海進行聯營。由於聯盟的聯營範圍主要放在歐美線，預料未來船公司在聯盟之外，與其他船公司的合作案會持續出現，像赫伯羅德與長榮海運及萬海就有聯營一條印度與巴基斯坦航線。

明年聯盟重組後，長榮海運所屬的海洋聯盟(Ocean)市占率最高，估有28.8%、雙子星聯盟21.7%。萬海雖未加入聯盟，因為積極擴充船隊，估計未來被邀請共組聯營航線的機會會很多，上周世界航運理事會宣布董事會選舉地中海航運(MSC)執行長Soren Toft為董事會新任主席，萬海航運副董事長陳力(Randy Chen)為副主席，兩家公司或許很快也會有聯營航線出現。

關鍵字： 海運聯盟重組明年首季船期會較混亂

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