爽領穩定金流！他花3年存100張0056　今年股息「拿了35萬」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股ETF受投資人追捧，國人更從存股養老轉戰存ETF，其中又以高股息ETF最受寵。有網友表示，從2022年開始存元大高股息（0056），花了約3年時間終於存滿100張。2024年的股息就領了35萬，接下來還會繼續買，「希望2025年底張數會到150張」，話題引發討論。

原PO在Dcard發文分享「0056終於存到100張」，他從2022年開始存股，到這個月終於存滿100張，接下來一年預計每個月持續買2-3張，每季領到的股息則預計投入0056，希望2025年底張數會到150張，最後曝光今年股息金額，「2024股息拿了35萬，希望明年2025年0056繼續努力發錢下去～」

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原PO也在留言處透露，他在2022、2023約2年間慢慢存下93張，今年最後一季買了7張，均價應該在30以下。他現在還有每個月定期定額幫小孩買市值型富邦台50（006208）。至於會選0056，是因為看中穩定金流，「另外考量到區域性風險，目前還有買VT(全世界股市）跟VOO（美國SPY500）。 」

貼文引發熱議，有人秒跪直呼：「Wow花兩年就存到那麼多！強者。」「均價30也算很低，猛耶」、「近期開始存股，價錢就沒辦法買到你那麼低了。」也有網友給出建議，「恭喜達陣第一桶現金流！下一桶蠻建議0050的，一方面風險分散，一方面可以賺免稅的資本成長。」還有投資族笑讚，「我家也有100張0056，均價30一次進去的，配息都成為我的買包基金呀！」