ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

爽領穩定金流！他花3年存100張0056　今年股息「拿了35萬」

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台股ETF受投資人追捧，國人更從存股養老轉戰存ETF，其中又以高股息ETF最受寵。有網友表示，從2022年開始存元大高股息（0056），花了約3年時間終於存滿100張。2024年的股息就領了35萬，接下來還會繼續買，「希望2025年底張數會到150張」，話題引發討論。

原PO在Dcard發文分享「0056終於存到100張」，他從2022年開始存股，到這個月終於存滿100張，接下來一年預計每個月持續買2-3張，每季領到的股息則預計投入0056，希望2025年底張數會到150張，最後曝光今年股息金額，「2024股息拿了35萬，希望明年2025年0056繼續努力發錢下去～」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也在留言處透露，他在2022、2023約2年間慢慢存下93張，今年最後一季買了7張，均價應該在30以下。他現在還有每個月定期定額幫小孩買市值型富邦台50（006208）。至於會選0056，是因為看中穩定金流，「另外考量到區域性風險，目前還有買VT(全世界股市）跟VOO（美國SPY500）。 」

貼文引發熱議，有人秒跪直呼：「Wow花兩年就存到那麼多！強者。」「均價30也算很低，猛耶」、「近期開始存股，價錢就沒辦法買到你那麼低了。」也有網友給出建議，「恭喜達陣第一桶現金流！下一桶蠻建議0050的，一方面風險分散，一方面可以賺免稅的資本成長。」還有投資族笑讚，「我家也有100張0056，均價30一次進去的，配息都成為我的買包基金呀！」

關鍵字： ETF台股股息小資族投資股票存股0056元大高股息Dcard

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

美對中國晶片展開301調查　3檔同步飆漲停

美對中國晶片展開301調查　3檔同步飆漲停

美國宣布擬對中國製造的成熟製程半導體提出「301 調查」，調查範圍包括「碳化矽（SiC）等半導體製造材料的有關行徑、政策及做法，受到此一消息激勵，聯電（2303）、力積電（6770）展開反彈行情，分別勁揚4%、5%，嘉晶（3016）、合晶（6182）、漢磊（3707）等3檔同步亮燈漲停。

2024-12-24 12:21
越跌越買！　6檔台股ETF受益人創新高

越跌越買！　6檔台股ETF受益人創新高

大盤上周大跌2.22%，不過台股ETF投資人熱情不減，趁回檔之際越跌越買，使得台股ETF受益人數再度創高，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，66檔台股ETF受益人最新一周增加37521人，總人數續高來到1025萬8502人，統計今年以來66檔台股ETF受益人總共增加418.7萬人。

2024-12-24 09:30
台股奪2024亞股最佳表現！漲幅飆近3成　韓股成最大輸家

台股奪2024亞股最佳表現！漲幅飆近3成　韓股成最大輸家

全球股市進入2024年封關倒數，在人工智慧(AI)熱潮帶動科技股，及央行放鬆貨幣政策激勵下，亞太股市表現亮眼，根據《CNBC》報導，從今年以來至本周周一（12/23日）最大贏家是台灣，全年漲幅達28.85%，大幅領先排名第2的香港16.83%，至於最大輸家則是韓國，全年跌逾8%。

2024-12-24 12:44
鴻海進軍AR眼鏡市場　台中設產線拚明年Q4量產

鴻海進軍AR眼鏡市場　台中設產線拚明年Q4量產

鴻海科技集團（2317）宣布，將攜手Porotech進軍AR眼鏡市場，憑藉Porotech領先的氮化鎵（GaN）技術，結合鴻海MicroLED晶圓製程，到封裝、光學模組一站式垂直整合服務，滿足微型顯示晶片以及AR眼鏡生產需求，提供高效能、高亮度、小型化、輕型化AR顯示解決方案，共同推動全球AR與微型顯示技術的發展。

2024-12-24 10:51
美對成熟製程祭「301」調查　聯電、力積電掀慶祝行情

美對成熟製程祭「301」調查　聯電、力積電掀慶祝行情

根據外媒路透社報導，美國拜登政府周一宣布對中國製造的成熟製程半導體進行貿易調查，這可能會對來自中國的晶片徵收更多關稅，拜登政府官員表示，「301條款」調查於1月20日，也就是下總統川普就職前啟動，並將於1月移交給他的政府完成。

2024-12-24 10:31
鴻海拚收購日產！赴法親找大股東　雷諾汽車：不予置評

鴻海拚收購日產！赴法親找大股東　雷諾汽車：不予置評

中央社19日引述產業人士披露，鴻海正在與日產汽車大股東雷諾洽談釋股意願，並派出曾是日產高層的電動車策略長關潤（Jun Seki）赴法國洽商。日媒指出，雷諾已就此回應。日本放送協會（NHK）報導，法國雷諾汽車（Renault）對此表示「不予置評」。

2024-12-24 11:26
全球搶進！台積電ADR收最高　溢價飆破25%

全球搶進！台積電ADR收最高　溢價飆破25%

台積電（2330）受惠AI題材看俏，在美掛牌存託憑證（ADR）較台股溢價幅度來到25.6%，市場在買不到台積電ADR下轉戰台股，台積電今（24）日盤中上漲15元或近1.4%，最高至1095元，今年以來漲逾84%，有望再戰新高。

2024-12-24 10:08
誠美材董座欠款爭議延燒　外商登報提兩大點追討欠款

誠美材董座欠款爭議延燒　外商登報提兩大點追討欠款

誠美材總座欠款爭議今日再度延燒，繼昨日晚間連巍鐘發聲明澄清後，金石信託公司今天登報再抨擊誠美材總經理兼財務長連巍鐘欠款不還。

2024-12-24 14:08
Muzinich、一銀合作引進私募平行貸款投資策略　搶攻高資產客戶

Muzinich、一銀合作引進私募平行貸款投資策略　搶攻高資產客戶

專精私募信貸的投資管理公司Muzinich正式宣佈與第一金（2892）旗下一銀合作，為台灣市場帶來第一個平行貸款策略。

2024-12-24 13:39
快訊／台股收盤上漲15.7點　台積電持平至1080

快訊／台股收盤上漲15.7點　台積電持平至1080

台股今（24日）開高走高，加權指數終場上漲15.7點，以23120.24點作收，漲幅0.07％，成交量3382.76億元。

2024-12-24 13:35

讀者迴響

熱門新聞

鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

韭菜翻車！　上櫃光通訊華星光爆2038.7萬違約交割

中華電信宣佈大調薪

花3年存100張0056　今年股息「拿了35萬」

鴻海搶日產內幕！　劉揚偉派日籍老將拚翻盤

福懋油股價跌停寫3年新低　並列25檔注意股

《拳上》策劃者曝光！　竟是台股最年輕創辦人

公司帳戶剩2240萬　美電動車廠Canoo全面放無薪假

台積電愛買金融債　不敗教主：跟著護國神山安心抱

證交所今公告「違約交割」2354萬　今年第6高

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366