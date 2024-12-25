兆豐銀力挺循環經濟　統籌主辦65億元楠梓再生水廠BTO聯貸案

▲兆豐銀外觀照。（圖／兆豐金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

兆豐金（2886）旗下兆豐銀統籌主辦高山林水務(股)公司65億元聯貸案已圓滿籌組完成，並於昨（24）日辦理簽約，該聯貸案由兆豐銀擔任管理銀行，共獲8家銀行熱烈響應，聯貸資金用於投資興建「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」、開立相關保證書及充實營運週轉金，獲銀行團熱烈支持，承諾參貸金額達新臺幣86億元，超額認購1.32倍，展現銀行團對公司及經營團隊的肯定及對綠色金融的支持，實踐政府 5+2 產業創新「循環經濟」政策願景。

高山林水務係力麗集團旗下山林水環境工程(股)公司為投資興建「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」與力麒建設(股)公司及新宏興營造(股)公司合資成立之專案公司，所興建之楠梓再生水廠將分三期供水，預計2028年底開始供應再生水、2020年底全期每日供應7萬噸再生水予楠梓產業園區使用，並搭配建置之資訊管理系統，透過即時分析監控及智慧化管理平台，掌握進流水水質變化，全期完工後將成為國內供應半導體製程的最大再生水廠，促使再生水成為高雄產業發展穩固的基石。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兆豐銀戮力追求永續成長，協助企業往相同目標邁進，統籌主辦離岸風電、太陽能、電動車等ESG聯貸案，推動綠色金融不遺餘力，自2021年訂定目標起，綠色與永續投融資金額大幅成長，取得亮眼成績；在聯貸業務方面一向為業界之領頭羊，依據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計排行榜，2024年前3季於臺灣聯貸市場簿記行(Bookrunner)不論在金額及案件數均排名全國第一，顯見兆豐銀行專業及服務深獲企業之肯定與支持。