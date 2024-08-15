台灣人超愛喝手搖飲！每月新開40.2家　今年營收估破1300億元

▲台灣人愛喝手搖飲，帶動全年營收可望突破1300億元創新高。（示意圖／ETtoday資料照）



記者廖婕妤／台北報導

台灣民眾愛喝手搖飲，近年不斷有新品牌、聯名商品推陳出新，根據統計，近1年來，平均每月新開40.2家手搖飲店，也帶動飲料店營收大幅攀升，今年上半年營收達660億元，年增5.8％，創下同期新高，全年營收可望突破1300億元再締新猷。

根據經濟部統計，受惠連鎖業者積極拓點擴大規模經濟，飲料店數逐年成長。依據財政部營利事業家數資料顯示，近10年飲料店數平均成長5.8%，今年5月底飲料店數共計28,193家，其中以最受國人喜愛、進入門檻較低的「手搖飲店」16,070家，占比57.0%最多，且近1年來，手搖飲店以平均每月新開40.2家的速度快速展店，增幅居各類型之冠。

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依縣市別觀察，今年5月6都飲料店數占比高達7成，高雄市及臺南市飲料店數占比15%及14.1%分居

冠亞軍，其中又以手搖飲店家數最多，另咖啡館、飲酒店及茶館家數則以臺北市居全國之冠。

進一步觀察飲料店分布密度，若以人口計算，6都中以臺南市每萬人口有21.4家居首；從土地面積觀察，地狹人稠的臺北市平均每平方公里就有12家飲料店，獨冠全國。

此外，依據經濟部調查，去年5月飲料店提供的數位服務中，以「導入POS系統」占84.1%為最多，「經營網路社群」占70.6%居次，其次依序為「提供行動支付」65.9%，「加入外送平台」57.1%，以及「線上點餐系統」占39.7%，且營運數位化程度高於整體餐飲業，與2018年4月相比，亦呈上升趨勢。

若觀察因疫情催升的外送及宅配服務，在疫情前後出現不同趨勢變化，整體餐飲業因解封後餐廳恢復內用，致業者提供外送服務比率下滑，惟其中飲料店在「加入外送平台」及「提供宅配或外送服務」的占比則呈逐年上升趨勢，顯見外送服務已成為飲料店不可或缺之重要營運模式之一。