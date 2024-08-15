黃仁勳下周有望「以私人行程」來台！ 機器人自動化展添話題

包括機器人與自動化工業等九大主題的Intelligent Asia 2024聯展，將於21日至24日登場，AI智慧製造和機器人成為焦點。產業人士今天上午向記者透露，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在展會期間，可能有私人行程來台，屆時不排除抽空參觀大展。

00878帶頭！12檔台股ETF今最後上車日 一表看近半配息創新高

擁有138萬股民的「國民ETF」國泰永續高息（00878）等12檔台股ETF即將在明（16日）除息，《ETtoday新聞雲》盤點各投信公司公告發現，其中有6檔配息創新高，法人指出，各檔ETF為了維持規模與人氣，「配息內捲」節節高升現象不斷出現，投資人歡喜迎接股息入帳的同時也要注意後續填息表現。

華為推新AI晶片最快10月出貨 挑戰輝達中國市佔率

根據外媒華爾街日報報導，中國華為即將推出一款用於AI的新晶片，用以克服美國制裁，並在中國市場挑戰輝達（NVIDIA），這款晶片名為Ascend 910C，最快可能會在10月開始出貨。

美9月降息穩了！台股資金「歐印」債券ETF 5檔竄成交量前10

美國7月消費者物價指數（CPI）降至2.9%，符合市場對9月降息的預期，全球資金轉向債券商品卡位。台股今（15日）量縮，開盤1小時，交易量前十名標的中有5檔債券型ETF，包括國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)、群益ESG投等債20+(00937B)都在其列，資金明顯轉向。

股神巴菲特連2季砍蘋果 「雪中送炭」抄底美妝股

股神巴菲特旗下波克夏公司發布13F報告，續減3.9億股蘋果，持股比重降至3成，但蘋果仍是波克夏最大持股標的；另外，股神巴菲特抄底敲進美妝股猶他彩妝（Ulta Beauty）和海科航空（Heico）。

張國煒獨得140億元遺產 星宇航空一度漲逾7％

長榮兄弟遺產之爭纏訟8年，遺囑無效訴訟最高法院昨駁回上訴確定，二房獨子、星宇航空（2646）董事長張國煒可獨獲140億元遺產，星宇航空今（15）日股價開高走高，盤中一度漲逾7％至30元，截至11時50分，漲幅仍有4％，為航空股中漲勢最強勁。

股后大立光每股配40元 跌逾3%冏陷貼息

鏡頭大廠大立光（3008）今（15日）除息40元，參考價2800元，不過今日股價開低走低，早盤持續貼息，盤中最低來到2705元，下跌95元，跌幅3.4%。

權值股熄火！「黃仁勳AI妖股」原走跌2% 突反轉飆衝亮漲停

美國通膨數據降溫，美股收高，但台股15日卻開低震盪，指數一度拉升至22,089.04點，隨後走低下探至21,898.51點。3大權值股台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）休息，電子及半導體股也熄火，整體暫呈量縮震盪，觀望氣氛也濃厚。

美股債回穩 達人：Fed下月降2碼機率低

今天一樣從剛收盤的美股說起，主要雖然沒有昨天大漲的情況，但大致持平，而道瓊指數漲242點（+0.61%）持續往前高邁進，標普+0.38% 、納斯達克指數+0.03% 、費城半導體指數雖然小跌0.18%，但無礙於昨天4.18%的大漲，仍屬持平狀態。

快訊／新竹縣市2地淹水警戒 新埔鎮時雨量破百毫米列一級

大雨灌新竹，經濟部水利署今（15日）下午2點公告新竹縣、新竹市共2地淹水警戒，其中新埔鎮1小時雨量衝破百毫米，已出現積淹水，列入一級警戒。