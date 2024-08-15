儒鴻「6個小巨人」營收佔比達12％　續增新客戶、下半年樂觀

▲儒鴻舉行法說會，圖中為董事長王樹文。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

儒鴻（1476）上半年獲利成長逾4成、賺近逾1個股本，今日舉行法說會，經營團隊透露，目前儒鴻的「6個小巨人」佔比在Q2已經超過12％，全年持續朝18％目標前進，今年下半年展望審慎樂觀，會有還可以的表現。

儒鴻Q2合併營收為95.93億元，年增22.7％，稅後淨利為17.33億元，年增24.5％，EPS為6.32元，為7季以來新高、也寫下同期次高；上半年合併營收為172.25億元，年增20.3％，毛利率為30.6％，稅後淨利為31.58億元，年增逾42％，EPS為11.51元。

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儒鴻7月營收為31.34億元，年增8.6％，為同期第3高；累計前7月合併營收為203.6億元，年增18.34％，寫下歷史第3高紀錄。

儒鴻發言人林芬如說明，上半年儒鴻的「6個小巨人」開始浮上檯面，帶來營收成長、高毛利率挹注開始顯現；印尼廠開產，產能、本廠自製能力也提升，加上匯率美元上漲、原物料價格變動等4大因素，帶動上半年毛利率提升。

董事長王樹文表示，今年下半年展望審慎樂觀，會有還可以的表現；擴廠計畫方面，在俄烏戰爭、以哈戰爭還沒有明朗化之前，會採取保守態度，但擴充產線計畫沒有停止，印尼是下個主要生產基地，一二期產能陸續出來，預計9月產能全開，第三期土地也已經買好，也在評估跟其他協力廠商合作的可能性，產能配合開發也持續進行。

總經理洪瑞廷指出，目前新客人、「6個小巨人」都有穩定成長，使儒鴻可以延續成長動能，且今年Q2這6個小巨人的營收佔比已經接近13％，會持續往更高比例努力、目前今年達到18％，之後還是會持續開發新客戶，即使目前市場上還是有些不確定性，但觀察客戶端的互動來講，目前狀況都還蠻正面積極，明年也會審慎評估新客戶加入。