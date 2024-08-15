快訊／大雨炸裂！新北市4區淹水警戒　板橋、新莊雙列一級

▲大雨積水示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

午後雨彈炸裂，經濟部水利署今（15日）下午3點針對新北市4地區發布淹水警戒，其中板橋區、新莊區已明顯積淹水，雙雙列入一級。

水利署指出，新北市板橋區、新莊區測得時雨量50毫米，已有積淹水。板橋區戒備範圍包括：溪福里，浮洲里，福丘里，華東里，華中里，深丘里，漢生里，中山里，挹秀里，溪頭里，國光里，宏翠里，長安區，嵐翠里，新興里，僑忠里，漢生東西路，文化路，中山路，大觀路，縣民大道)，建請即時進行淹水通報及應變。

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另外，新莊區如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水(如：新莊區-思源里，化成里，營盤里，西盛里，雙鳳里，福基里，頭前里，中原里，泰豐里，立功里，文聖里，文明里，仁愛里，建安里，立基里，貴和里，榮和里，龍安里，中港路，新北大道，中原路，幸福路，復興路，化成路，思源路，中華路)，建請即時進行淹水通報及應變。

另外，樹林區、土城區列為二級淹水警戒區，若雨勢不斷，未來2小時內將有淹水風險。樹林區列為二級淹水警戒區，轄內戒備範圍包括：東山里，東昇里，坡內里，南園里，圳福里，三龍里，樹東里，東陽里，三多里，三福里，玉泉里，圳生里，大同里，彭興里，東園里，金寮里，保安街三段，樹林工業區，中正路，光武街。

土城區警戒範圍則包括：埤塘里，大安里，柑林里，員林里，學府里，峰廷里，學成里，沛陂里，延吉里，復興里，清化里，安和里，金城路，永寧捷運站附近，承天路，和平路，青雲路，中正路，延吉街。

另外，明德水庫、鯉魚潭水庫、湖山水庫與鏡面水庫正在放水中。