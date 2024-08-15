巴黎奧運帶動經濟成長！VISA：開幕首周「小商家營收就增加26%」

▲巴黎奧運帶動當地經濟及旅遊發展。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

VISA是奧運、帕運會官方支付的長期科技合作夥伴，在奧運開幕後，VISA發現，巴黎小商家首周銷售額成長26%，前往巴黎旅遊的民眾也較去年同期增加42%，且有78%海外持卡人在巴黎採用感應支付，可見巴黎奧運能明顯帶動消費金額及旅遊數據成長。

根據VISA觀察今年舉辦巴黎奧運時對當地的商業發展，其中，奧運開幕式後的首個周末，VISA持卡人在巴黎小商家的消費呈現年成長26%。另觀察VISA持卡人在巴黎消費成長最為明顯的類別，包括劇場和博物館（+159%）、生鮮雜貨（+42%）、餐廳（+36%）、零售商品（+21%）、娛樂（+18%），可見奧運帶動當地商機亮眼。

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就持卡人海外消費數據發現，美國VISA持卡人的海外消費占比達29%，比例最高；而巴西、日本VISA持卡人的海外消費也出現大幅年成長，分别為33%和129%。此外，78%的海外持卡人在巴黎消費採用感應式支付，年成長9%。

對比參與巴黎奧運賽事的VISA持卡人消費，相較未參與者增加20%，其中，39%的歐洲觀眾（不包含法國）消費更多；而在巴黎以外的奧運舉辦城市，消費也有大幅增長，包括聖艾蒂安（+214%）、里爾（+100%）和馬賽（+38%）等。

VISA數據顯示，巴黎持續在跨境旅遊目的地中領銜全球，就奧運開始前，「飛往巴黎的航班預訂數」就已經見到年成長39%。奧運首周前往巴黎的遊客年增42%，並以美國VISA持卡人占比最高，年增72%；其次是拉丁美洲和加勒比海地區（+62%）和亞太地區（+57%）。此外，前往巴黎的35歲以下旅客人數，也較去年同期增長120%。

事實上，VISA贊助奧運已將近40年，2002年又成為帕運會的贊助夥伴，親身經驗證明奧運賽事能推動主辦國的經濟發展——這也與VISA的使命相符，即包容並提升每個人、無處不在的經濟價值。

透過旅遊數據也觀察到，奧運期間年輕世代的參與度有所提升，顯示奧運「從現在到未來」都能持續發揮影響力，並融入人們生活，並帶動經濟。

VISA表示，作為負責奧運和帕運會提供支付系統，需要針對不同場館設計穩定可靠的支付計畫，同時保障大規模的服務營運。事實上，過去3年來，VISA與奧運籌委會合作，在巴黎及周邊地區建立客製化的支付網路，確保能在32個奧運場館、16個帕運場館的3,500個銷售據點受理VISA感應式支付。