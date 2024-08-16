軟銀與英特爾合作破局　外媒曝轉向尋求和台積電合作

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒金融時報報導，軟銀原本想和英特爾合作生產AI晶片對抗NVIDIA，但由於英特爾不能達到軟銀要求而破局，目前軟銀轉向台積電尋求合作。

知情人士表示，在英特爾於 8 月初宣布大幅削減成本計劃之前，軟銀與英特爾的談判近幾個月以失敗告終，軟銀目前正與台積電進行討論。

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知情人士表示，軟銀將談判破裂歸咎於英特爾，稱英特爾無法滿足其對數量和速度的要求。但英特爾、軟銀和 Arm 都拒絕置評。

軟銀執行長孫正義也向包括Google和 Meta 在內的一些全球最大的科技集團進行了自薦，試圖為ARM爭取支持和融資。熟悉他想法的人士表示，建立新晶片生產業務所需的巨額投資中的一部分可以透過財力雄厚的大型科技公司的預先訂單來籌集。

孫正義的宣傳內容之一是，軟銀可以成為幫助對抗NVIDIA的市場力量，NVIDIA在今年稍早一度成為全球最有價值的公司。 NVIDIA的 AI 資料中心晶片是迄今為止市場上最受歡迎的晶片，其廣泛的軟體平台 Cuda 鞏固了其主導地位。

孫正義計畫的批評者質疑將ARM轉移到晶片生產領域是否會損害其與主要客戶NVIDIA的關係，但熟悉該計畫的人士表示，軟銀認為風險值得回報。

知情人士稱，軟銀已與台積電進行了談判，但尚未達成協議，因為台積電正在努力滿足包括NVIDIA在內的現有客戶的需求。台積電拒絕置評。