ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

軟銀與英特爾合作破局　外媒曝轉向尋求和台積電合作

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒金融時報報導，軟銀原本想和英特爾合作生產AI晶片對抗NVIDIA，但由於英特爾不能達到軟銀要求而破局，目前軟銀轉向台積電尋求合作。

知情人士表示，在英特爾於 8 月初宣布大幅削減成本計劃之前，軟銀與英特爾的談判近幾個月以失敗告終，軟銀目前正與台積電進行討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

知情人士表示，軟銀將談判破裂歸咎於英特爾，稱英特爾無法滿足其對數量和速度的要求。但英特爾、軟銀和 Arm 都拒絕置評。

軟銀執行長孫正義也向包括Google和 Meta 在內的一些全球最大的科技集團進行了自薦，試圖為ARM爭取支持和融資。熟悉他想法的人士表示，建立新晶片生產業務所需的巨額投資中的一部分可以透過財力雄厚的大型科技公司的預先訂單來籌集。

孫正義的宣傳內容之一是，軟銀可以成為幫助對抗NVIDIA的市場力量，NVIDIA在今年稍早一度成為全球最有價值的公司。 NVIDIA的 AI 資料中心晶片是迄今為止市場上最受歡迎的晶片，其廣泛的軟體平台 Cuda 鞏固了其主導地位。

孫正義計畫的批評者質疑將ARM轉移到晶片生產領域是否會損害其與主要客戶NVIDIA的關係，但熟悉該計畫的人士表示，軟銀認為風險值得回報。

知情人士稱，軟銀已與台積電進行了談判，但尚未達成協議，因為台積電正在努力滿足包括NVIDIA在內的現有客戶的需求。台積電拒絕置評。

關鍵字： 台積電

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電砸171.4億　買群創南科四廠

台積電砸171.4億　買群創南科四廠

台積電（2330）今日發布重大訊息，公告與面板大廠群創（3481）簽訂合約，購買其廠房及附屬設施，根據台積電公告內容，此次總交易金額為新台幣171.4億元。

2024-08-15 19:21
台灣虎航股價遇「空襲」　並列19檔注意股

台灣虎航股價遇「空襲」　並列19檔注意股

台灣虎航（6757）今（15）日股價先漲後跌，終場以下跌0.1元或0.2%、50.3元作收，雖力守50 元，但前波股價大漲，吸引融券空單大增，造成近一個月股價下跌超過3成，而由於融券大增，今遭證交所列與彰銀（2801）等共列19檔注意股。

2024-08-15 18:05
台積電平安！17:06宜蘭規模5.7地震　竹科、南科暫無災情

台積電平安！17:06宜蘭規模5.7地震　竹科、南科暫無災情

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天傍晚5時06分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，震央在宜蘭縣政府南南東方38.3公里處，深度9公里，屬於極淺層地震，不過竹科台積電廠區震度僅3級，營運一切正常。

2024-08-15 17:48
投信連31買告終！今賣超台股22億　2檔官股金控砍最多

投信連31買告終！今賣超台股22億　2檔官股金控砍最多

風向變了！連續挺台股31天的投信今（15日）終止敲進，反手砍台股22億元，賣超明細中又以兆豐金（2886）、第一金（2891）兩家泛官股金控被砍最兇，引發市場議論。

2024-08-15 15:50
黃仁勳下周有望「以私人行程」來台！　機器人自動化展添話題

黃仁勳下周有望「以私人行程」來台！　機器人自動化展添話題

包括機器人與自動化工業等九大主題的Intelligent Asia 2024聯展，將於21日至24日登場，AI智慧製造和機器人成為焦點。產業人士今天上午向記者透露，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在展會期間，可能有私人行程來台，屆時不排除抽空參觀大展。

2024-08-15 11:31
00878帶頭！12檔台股ETF今最後上車日　一表看近半配息創新高

00878帶頭！12檔台股ETF今最後上車日　一表看近半配息創新高

擁有138萬股民的「國民ETF」國泰永續高息（00878）等12檔台股ETF即將在明（16日）除息，《ETtoday新聞雲》盤點各投信公司公告發現，其中有6檔配息創新高，法人指出，各檔ETF為了維持規模與人氣，「配息內捲」節節高升現象不斷出現，投資人歡喜迎接股息入帳的同時也要注意後續填息表現。

2024-08-15 10:59
華為推新AI晶片最快10月出貨　挑戰輝達中國市佔率

華為推新AI晶片最快10月出貨　挑戰輝達中國市佔率

根據外媒華爾街日報報導，中國華為即將推出一款用於AI的新晶片，用以克服美國制裁，並在中國市場挑戰輝達（NVIDIA），這款晶片名為Ascend 910C，最快可能會在10月開始出貨。

2024-08-15 10:41
美9月降息穩了！台股資金「歐印」債券ETF　5檔竄成交量前10

美9月降息穩了！台股資金「歐印」債券ETF　5檔竄成交量前10

美國7月消費者物價指數（CPI）降至2.9%，符合市場對9月降息的預期，全球資金轉向債券商品卡位。台股今（15日）量縮，開盤1小時，交易量前十名標的中有5檔債券型ETF，包括國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)、群益ESG投等債20+(00937B)都在其列，資金明顯轉向。

2024-08-15 10:22
股神巴菲特連2季砍蘋果　「雪中送炭」抄底美妝股

股神巴菲特連2季砍蘋果　「雪中送炭」抄底美妝股

股神巴菲特旗下波克夏公司發布13F報告，續減3.9億股蘋果，持股比重降至3成，但蘋果仍是波克夏最大持股標的；另外，股神巴菲特抄底敲進美妝股猶他彩妝（Ulta Beauty）和海科航空（Heico）。

2024-08-15 09:35
張國煒獨得140億元遺產　星宇航空一度漲逾7％

張國煒獨得140億元遺產　星宇航空一度漲逾7％

長榮兄弟遺產之爭纏訟8年，遺囑無效訴訟最高法院昨駁回上訴確定，二房獨子、星宇航空（2646）董事長張國煒可獨獲140億元遺產，星宇航空今（15）日股價開高走高，盤中一度漲逾7％至30元，截至11時50分，漲幅仍有4％，為航空股中漲勢最強勁。

2024-08-15 11:55

讀者迴響

熱門新聞

台積電砸171.4億　買群創南科四廠

即／領失業金人數低於預期　美股三大指數開高

台積電徵才！　平均年薪曝光

軟銀與英特爾合作破局　外媒曝轉向尋求和台積電合作

表揚王齊麟！發百萬獎金　土銀董座加碼「免最難考試」直升襄理

VISA：巴黎奧運帶動法國經濟與旅遊成長

即／俄股市突然暫停交易　莫斯科交易所說明原因

他後悔念醫學系「工時30小時」　休假還要做報告

「國民ETF」00878第3季配息出爐！　續創新高

24萬股民小心！彰銀明除權息　今並列22檔注意股

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

孫安佐「當真人秀評審」被打！　痛苦摀臉...遭嗆：忍你一整天了

曾之喬懷孕了！曬寶寶超音波照　辰亦儒露燦笑「我們會很珍惜！」

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366