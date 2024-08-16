億元教授「3檔好股」曝光　大盤震盪照賺

圖、文／鏡週刊

台股跌破季線支撐後，面對指數動盪，投資人內心最大疑問，是還會再打第2隻腳嗎？若不想手握現金，現階段有沒有抱起來相對安穩的標的？億元教授鄭廳宜在《錢鏡你家》節目中，分享如何在大盤重挫時，還可保持優雅的投資策略，並透露目前買進持有仍睡得著的個股。

▲億元教授鄭廳宜認為，9月中旬後台股會相對安定，中小型股可留意。（圖／鏡週刊提供）

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「未來投資趨勢仍是半導體的天下，指數跌時不要跑去買傳產股，5成鎖定半導體ETF，另一半鎖定債券ETF，進場後就優雅地坐等收割，投資必須學會從容不迫，這是一定要養成的習慣。」鄭廳宜認為，台股後市變化如何，只要盯住2指標就能大致掌握方向。

指標一是外資在期貨空單部位，另一則是新台幣匯率走勢。「過去經驗，外資在期貨空單若超過2萬口以上，就要非常小心，指數可能隨時反轉；若是融資買股，最好全部換成現股，若投資金額較大或占比較高，就要開始縮減部位，降低持股。反之，外資空單在1萬口以下，投資金額可相對擴大。」

因此，台股表現何時會相對穩定，就看外資期貨空單是否大幅下滑，另外，觀察新台幣走勢，倘若走升，代表外資資金持續湧入，對股市也有正面助益。「就時間點來看，應該在9月中旬後較有機會，這段期間國際金融情勢仍會有不小震盪。直到美國聯準會9月確定降息，市場資金偏寬鬆，屆時對中小型企業會相對有利。」

鄭廳宜表示，像光學大廠亞光，受惠車載鏡頭需求爆發，今年前7月每股純益達2.69元，預估全年有機會挑戰7元。「日前台股拉回4,600點，亞光股價仍在季線之上，相當強勢，後續可持續追蹤。」

另外，連接器製造商湧德，也是鄭廳宜口袋名單。「湧德深耕高速傳輸，防水連接器獨步全球，上半年每股純益2.02元，2024全年獲利上看6元，2025年有機會挑戰8元。這波大盤下殺，公司股價表現也相對強勁，值得投資人參考。」還有另一檔壓箱寶標的也在《錢鏡你家》節目中公開，更多精彩內容請鎖定《錢鏡你家》。https://youtu.be/7DRNlPwtRX0

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