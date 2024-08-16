天蔥、創業家打入全額交割股　 8／19起實施

▲上櫃公司公告申報113年第2季財務報告，櫃買中心表示，8月19日起天蔥、創業家打入全額交割股。（圖／記者屠惠剛攝）

財經中心／台北報導

櫃買中心表示，經形式審閱上櫃公司公告申報113年第2季財務報告（不含第一上櫃及金融業公司），上櫃有價證券應繼續停止交易者計有牧東（4950）1家，應調整交易方式者計有天蔥（2740）及創業家（8477）及天揚（5345）3家，並自8月19日起實施。

繼續停止交易及調整交易方式之公司及原因如下：

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(一)繼續停止交易之上櫃有價證券：

牧東公司前因未依規定期限公告申報112年第3季、112年度及113年第1季財務報告，已自112年11月17日起停止在證券商營業處所買賣迄今，嗣補行公告申報112年第3季及112年度財務報告，惟仍未公告申報113年第1季財務報告，今因其未依規定期限公告申報113年第2季財務報告，爰併案繼續停止其有價證券在證券商營業處所買賣。

(二)新增為變更交易方法之上櫃有價證券：

天蔥及創業家等2家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

(三)恢復普通交割方式交易之上櫃有價證券：

天揚公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。