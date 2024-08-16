40萬股民息利雙收！5檔ETF「 首日填息達陣」　一表看懂12檔進展

▲科技股領軍，台股一度大漲479點，ETF也表現亮眼。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

12檔「台股ETF」同步於今（16）日除息，其中，有5檔ETF在除息首日就完成填息，總計超過40萬名股民享受「息利雙收」；另外7檔ETF也正邁向填息之路，擁有138萬股民的國泰永續高股息（00878）最受期待目光，填息率72%。

科技股領軍，台股一度大漲479點，最高衝上22,374點，使得台股ETF也表現亮眼，12檔ETF展開除息交易，首日填息達陣的共有5檔，包括國泰股利精選30（00701）、元大臺灣ESG永續（00850）、中信關鍵半導體（00891）、中信成長高股息（00934）、野村趨勢動能高息（00944），合計共逾40萬股民享受「息利雙收」甜美果實。

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▲「台股ETF」12檔填息狀況。（圖／記者楊絡懸製表）

另外7檔ETF也正邁向填息之路，分別觀察來看，「國民ETF」國泰永續高股息（00878）、兆豐臺灣藍籌30（00690）皆填息逾7成；兆豐台灣晶圓製造（00913）填息逾9成。

至於中信小資高價30（00894）填息逾8成；國泰台灣5G+（00881）填息6成；兆豐永續高息等權（00932）填息4成；富邦特選高股息30（00900）填息24%，多數投資人正靜待佳音。