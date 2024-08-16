港務公司與風能訓練公司合作　啟動安全衛生在職教育訓練

▲勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心李文進主任案例分析及實務經驗分享。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司指出，防止職業災害，確保員工工作安全與健康，是企業最重要的基本責任，該公司攜手台灣風能訓練公司共同辦理「港區一般安全衛生在職教育訓練」，本次教育訓練共計20場次，各場次分別協請勞動部職業安全衛生署專業勞動檢查員或主管擔任講師，針對港埠作業從業勞工進行在職職業安全衛生教育訓練，提升其港區作業安全意識。

今日首場次特別邀請勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心李文進主任授課，課程中強調工作環境或作業危害之辨識與評估、職業災害預防及承攬商作業管理，藉由案例分析及實務經驗分享，讓學員從事相關作業時「多一分預知危險，少一分意外災害！」，使事業單位及工作者確實遵守職業安全衛生規定，共同建立安全衛生文化。

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職業安全衛生事務的推動是永無止境，唯有不斷學習、多方精進，才能創造安全無虞的工作環境，港務公司透過執行「港區一般安全衛生在職教育訓練」計畫，預計今年訓練人數可達400名，且每場次將邀在地勞動檢查單位蒞臨講授、及結合風訓公司模擬訓練場地教學，讓參訓學員具備危安意識、留下深刻印象，期能有效降低職業災害發生，共創平安幸福職場，善盡企業社會責任，達成永續發展目標。