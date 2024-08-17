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投資台灣企業再+3　隱眼廠望隼砸50億元興建營運總部

▲▼圖左為望隼科技董事長黃修權、右為總經理石安.。（圖／望隼提供）

▲圖左為望隼科技董事長黃修權、右為總經理石安。（圖／望隼提供）

記者廖婕妤／台北報導

投資臺灣事務所再添3家企業擴大投資台灣，包括望隼科技（4771）、一豆實業、某生物科技公司，其中，望隼投資逾50億元，在苗栗竹南興建新廠暨企業營運總部，可望創造220名本國就業機會。

望隼科技從事軟式隱形眼鏡研發、製造及銷售，專門提供隱形眼鏡專業代工服務，主要客戶為日本前5大品牌商，並計劃開拓美國市場；繼2019年申請台商回台方案後，為持續因應營運規模擴增，決定在苗栗縣竹南鎮興建新廠暨企業營運總部，將成立AI智能化小組，打造專屬智能系統，新廠以取得銀級綠建築為目標，擬設置太陽能發電設施與環境管理系統，善盡保護環境的社會責任。本案預計投資金額逾50億元，可創造220名本國就業機會。

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一豆實業（豆老爺）為專業豆漿及穀物飲料製造商，已有19年豆奶製造經驗，每天將產品由土城工廠配送至新竹、台中、台南、高雄等4個轉運倉儲，再由自有冷藏物流車供應至全台各地早餐店、科技園區等，保持生產製造到物流配送一貫化作業；為擴大產量，規劃增聘25名本國員工，投資逾5億元於桃園市平鎮區興建新廠，將建立智慧供應鏈系統、採購新型節能設備，與設置太陽能發電設施，期望有效提升生產效率同時節約能源。

某生物科技公司專門製造保健食品，提供客製化功能性保健食品設計與加工服務，已取得食品業TQF、ISO22000、HACCP等多項認證；繼2019年申請中小方案投資建廠後，為持續提升產量，拓展外銷市場，擬規劃興建新廠，導入製造執行系統（MES）與智慧倉儲管理，提高生產效率，另將架設太陽能發電系統與回收製程蒸氣冷凝水，以減少能源耗損，友善環境。

截至目前，投資台灣3大方案已吸引1525家企業、超過2兆3387億元投資，預估創造15萬3258個本國就業機會；其中「歡迎台商回台投資行動方案」有314家企業投資約1兆2922億元，創造8萬7926個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有1020家企業投資約4839億元，創造3萬7041個就業機會，後續尚有15家企業排隊待審。

關鍵字： 望隼隱形眼鏡某生物科技一豆實業

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