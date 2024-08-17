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印度BIS認證新制施行　台塑、華夏2台廠喜迎轉單效應

▲台塑企業,台塑 。（圖／記者廖婕妤攝）

▲印度 BIS 認證新制將施行，台塑、華夏等 PVC 廠迎短多。（圖／記者廖婕妤攝）

文／中央社

印度標準局針對PVC（聚氯乙烯）等石化品推出新的BIS認證，預計8月26日實施，國內台塑（1301）、華夏成為少數已通過認證的PVC廠商，有機會受惠轉單效應，迎接短多。

印度化學品及化工部（DCPC）2024年2月26日發布品質管控令（QCOs），針對PVC等石化品列管，要求相關企業在產品出口至印度前，必須完成BIS認證，新制預訂命令發布後6個月正式實施，也就是8月26日即將上路。

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華夏總經理胡吉宏表示，截至目前為止，僅有台塑、華夏在內，總共5家台、日、韓PVC業者，已經取得BIS認證。如果印度BIS新制確定於8月26日上路，沒拿到認證的廠商進不去，台塑、華夏有望迎來轉單。

BIS效應已提前浮現，台塑表示，由於美國、大陸及泰國等同業尚未取得認證，當地下游客戶擔心BIS實施後，市場供應量短缺，提前備料，帶動當地PVC價格上漲，台塑7月PVC平均價格比6月上漲5%。華夏也表示，如果印度BIS新制如期實施，對於華夏在印度市場的銷售會非常有幫助。

不過石化業者私下表示，印度政策隨時在調整，不到最後一刻，難以預測。目前市場上有許多傳言，由於現在已經通過認證的廠商，供應量遠不及印度市場需求量，而且是蠻大一段落差，不排除新制可能延後實施。

至於需求面，華夏表示印度農業、管材及基建的剛性需求仍存，但由於第2季進口貨源超量備庫約77萬噸，加上運價下滑、季風干擾需求，買家在雨季結束前謹慎出手。惟華夏看好，隨著季末庫存下降，等待印度雨季過後，加上BIS實施，看好波段需求可望再起。

關鍵字： PVC印度BIS認證轉單效應石化品

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