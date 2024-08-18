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印度港口將面臨無限期罷工　有十條印度航線的萬海卻不擔心

▲萬海有十條印度航線，卻不擔心印度罷工問題。（圖／港務公司提供）　

▲萬海有十條印度航線，卻不擔心印度罷工問題。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

印度全國港口工人協調委員會本月15日宣佈，從8月28日起，印度全國港口的工人將開始無限期罷工，以抗議長期未解決的工資和津貼(包括養老金)調整問題。對此，經營多達十條印度航線的萬海航運卻不擔心，因為印度的貨櫃碼頭多數都屬於私營公司，每家公司都與碼頭工人簽有自己的合約。

有攬貨公司接獲印度方面提供的訊息指出：印度東南岸的門戶清奈，Visakhapatnam和Nhava Sheva運營的散貨碼頭已經宣佈罷工，主要是為了回應他們要求立即解決工資修訂和津貼問題。但請注意，這次罷工不會對貨櫃船運營產生影響，因為貨櫃碼頭是由私營運商經營管理。

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萬海航運高階則指出，印度三不五時都會傳出罷工消息，幾小時的罷工是有，但都是雷聲大雨點小，和美國的罷工不一樣。業界高階則笑說，美國碼頭工人是非常高薪的族群，領班領的是與企業CEO相當的薪資，工會資源龐大，有罷工的本錢，印度碼頭工人怕領不到薪資，捱不起較長時間不工作的痛苦。

萬海航運深耕印度市場逾28年，目前共有10條印度航線，涵蓋印度東西南岸各大主要口岸，在印度有六個自有辦公室，分別設在孟買、清奈、蒙德拉、維薩格、德里及加爾各達。

萬海航運今年6月底剛獲印度悠久歷史的每日航運時報舉辦的第八屆印度海事獎中的印度-遠東區間年度最佳航商，7月初在印度清奈舉辦的「第十五屆東南印CEO論壇既年度運輸及物流頒獎典禮」上，連續三年獲得印度-遠東區間年度最佳航商。

關鍵字： 印度港口無限期罷工萬海不擔心

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