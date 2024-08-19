台積電德國廠20日動土典禮　德總理蕭茲出席

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）德國廠20日將在在德勒斯登（Dresden）舉行動土典禮，台積電上周也證實，董事長魏哲家將帶領經營團隊前往參與，今日更證實德國總理蕭茲將會出席，也意味著德國官方高度重視台積電設廠事宜。

台積電日前表示，計畫於8月20日在德國德勒斯登舉行ESMC的動土典禮，本次活動代表著台積電與投資夥伴在歐洲半導體產業的一個重要里程碑。

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不過由於相比日本，德國飛行時間較長，台積電創辦人張忠謀傳出此次並沒有和過去日本、美國廠典禮一樣，和經營團隊一起前往參加，而是由董事長魏哲家帶領下，和共同營運長秦永沛等人一起前往出席動土典禮。

台積電強調，ESMC計畫如預期進行，其興建工程預計於2024年年底前動工。

台積電日前和羅伯特博世公司(Robert Bosch GmbH)、英飛淩科技股份公司(Infineon Technologies AG)和恩智浦半導體( NXP Semiconductors N.V.) 宣佈，將共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司 (European Semiconduct or Manufacturing Company, ESMC)，以提供先進半導體製造服務，台積電也表示，目標於2024年下半年開始興建晶圓廠，並於2027年底開始生產，月產能約4萬片。