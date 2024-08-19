大型投資機構押注日本央行再次升息　買進日圓、做空日債

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

儘管全球市場對日本將進一步緊縮政策的預期急劇降溫，但一些大型投資機構者仍堅持自己的策略，押注日本未來幾個月會升息。

根據《彭博》報導，全球第二大資產管理公司先鋒集團（Vanguard）已加倍增持日本公債的空頭頭寸，因為它仍然認為日本央行有可能在12月底之前額外升息50個基點。

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再次升息的前景也促使 M&G Investment Management 繼續增持日本國債空頭頭寸，同時繼續增持日圓。 RBC BlueBay資產管理公司繼續拋售日本 10 年期主權債券。

不過，報導稱，這些看空日債部位與隔夜SWAP（換匯交易）市場不一致，定價日本央行在年底前升息 0.25% 的可能性約為 34%，低於本月初的約 63%；另也與AllianceBernstein等公司形成鮮明對比，該公司表示，除非日圓兌美元匯率跌至160以下，否則日本央行將很難在2024年進一步升息。

但如果事實證明Vanguard一方的觀點是正確的，那麼緊縮政策可能會刺激日圓進一步上漲，同時日本國債收益率也會持續逐步攀升。

升息預期的急劇逆轉導致10年期日本國債收益率本月大跌。但長期看空日本國債的BlueBay首席投資官Mark Dowding仍在尋求加大看跌押注，他預期日本央行將再次升息。

M&G 基金經理 Eva Sun-Wai 表示，「我們認為日本央行的立場可能比市場希望的更加鷹派。」、 「如果日本央行在年底前再次小幅升息，我不會感到驚訝。」