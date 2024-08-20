英特爾利空燒不停！　德國投資生變

▲英特爾。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Tom's Hardware報導，近日有關英特爾在德國晶圓廠建設承諾的不確定性開始增加，英特爾先前一直在為馬格德堡附近的兩座超大型先進晶片工廠準備一塊預定地，但考慮到英特爾上個月取消了在義大利和法國的投資，再加上本月初宣布的虧損，當地政府正非常擔心並計劃應對英特爾退出的措施，因為如果沒有主要投資者，整個商業和工業區可能會崩潰。

英特爾在歐洲數十億美元的投資承諾與美國俄亥俄州的承諾不同，歐盟的計劃仍處於早期階段。然而，英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)先前一直看好馬格德堡工廠在歐洲產生巨大影響。基辛格今年說，這項旗艦投資將在歐洲中心提供英特爾晶圓廠技術，包括1.5奈米的晶片技術。

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馬格德堡地區地方政府管理部門最關心的問題之一是，它已經在這個工業項目上投資了數百萬歐元。當地報導引用當地政黨代表發言表示，州政府正在與英特爾玩撲克，在沒有任何堅定保證的情況下投資數百萬美元。為支持以英特爾為中心的工業園區而正在進行的一項大型政府計畫的一個例子是投資390萬歐元改善50號國道。

目前，那些希望英特爾在馬格德堡繼續進行的人，只能以「沒有消息就是好消息」來安慰自己，因為英特爾尚未就取消其在德國的晶圓廠計劃發表任何官方聲明。