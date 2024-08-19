星宇航空拓展航網　承租6架A321neo型客機

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）持續拓展航網、擴大機隊布局，今年5月時公告承租6架A321neo客機，今（19）日補充交易金額及交易對象，其中3架金額共近65億元，其餘3架是尚在談判階段，簽約後再補行公告。

星宇航空今年5／21公告，公司承租6架A321neo型客機，今日補充公告3架交易總金額，每架約21.6億元，並將依實際年度調幅變動，交易相對人為GY AVIATION LEASE 2405 CO., LIMITED，目的為拓展航網；其餘3架因處於商業談判階段，價格金額尚未確定，將於簽約後補行公告。

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星宇航空董事長張國煒日前指出，最近有再談要加買飛機，目前的機隊布建的差不多，會開始啟動第二階段的擴張計畫，有再考慮需要10架的A350或是波音777X。

關於新航線規劃，張國煒則說，要看交機進度，最近因為供應鏈關係導致交機不穩定，計畫的時間都有些變動，陸續都還在觀察，不知道何時交機，問題越來越嚴重，並沒有減緩，會亦步亦趨來觀察。

星宇航空機隊規模持續擴張，目前有13架A321neo、5架A330neo及5架A350-900，本月將再引進第6架A350-900新機，總計將達24架航機。

此外，星宇航空也同步公告，今年4／21公司同仁於桃園機場航班作業完畢後，未確認管制門是否確實關閉，致違反民用航空法第47-1條第3項，因此遭航警局裁罰25萬元罰鍰。

星宇航空指出，針對本事件，本公司於事件發生後，立即配合機場保安主管機關之調查，除找出事件肇因外，並製作案例宣導資料予公司持有機場通行證之所有地勤同仁知悉；宣導完成至今未再發生類似異常案例。