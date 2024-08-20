路透調查「Fed今年剩3次會議各降息1碼」　經濟不太可能衰退

▲美國聯邦準備理事會（Fed）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

根據《路透社》調查顯示，絕大多數經濟學家表示，聯準會（Fed）將在2024 年剩餘的3 次會議上每次降息25 個基點（0.25個百分點、1碼），比上月調查結果多一次，另外多數經濟學家認為美國經濟不太可能衰退。

報導稱，由於美國 7 月就業報告比預期弱，激起市場對 Fed 今年最多降息 120 個基點的猜測，但隨著陸續公布零售銷售、初領失業金人數報告表明消費者支出、就業市場仍不弱後，目前降息猜測降至 100 個基點。

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先投資人表示，先前劇烈的美股拋售也是降息的推動因素，這與日圓突然大幅升值導致大量套利平倉有關。

儘管一些聯準會官員暗示即將降息，但在8月14~19日的《路透社》調查中，大多數經濟學家並未預期聯準會會出現一系列快速降息。最近的數據，包括上周強勁的零售銷售報告，顯示即使通膨消退，經濟仍表現相對良好。

54% 的受訪者（101 人中的55 人）表示，聯準會將在9 月、11 月和12 月將聯邦基金利率各下調25 個基點（0.25個百分點、1碼），到今（2024） 年底將聯邦基金利率區間降至4.50%-4.75 %。

市場先前預期 9 月降息 0.5 個百分點（ 2碼），目前預計下個月降息 25 個百分點（1碼）的可能性約為 70%。

超過三分之一的受訪者（34 人）預計今年會降息兩次，而一位受訪者預計只會降息一次。 11 位經濟學家預計聯準會將降息 100 個基點或更多。

巴克萊銀行美國高級經濟學家Jonathan Millar 表示，對 Fed 降息的推測是建立在通膨降溫上，而非經濟衰退。美國就業市場仍有韌性且正在接近趨勢的速度成長，儘管的確出現降溫現象，失業率也可能會再攀升，但 Fed 真的沒有任何恐慌的理由。