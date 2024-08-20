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智慧能源週、淨零永續展　助業者開拓綠色低碳新商機

▲「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」10月登場，規模成長近30%創新高。圖為2023展覽現場。（圖／貿協提供）

▲「台灣國際智慧能源週」與「台灣國際淨零永續展」10月登場，規模成長25%創新高。圖為2023展覽現場。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟(GESA)共同舉辦的「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」與「台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan)」，將於今年10月2日至4日在台北南港展覽2館盛大展出，今年展覽匯聚470家企業達1,625個攤位，規模較去年成長25%，是全台最具規模的指標性綠能與淨零專業展覽。

展出將聚焦創能、儲能、節能三大核心領域，完整串聯再生能源供應鏈，展出內容精彩豐富，即日起開放各界線上登記參觀。

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隨著全球淨零碳排趨勢明確，各國紛紛加速再生能源建置，並陸續實施碳關稅及減碳政策以期達成能源轉型目標，加上近年AI產業蓬勃發展帶動龐大電力需求，經濟部預估至2028年，AI科技的用電需求將增長8倍，未來十年全國用電量年均成長2.8%。為遵循RE100的規範，使用綠電成企業當務之急，除輝達著手布局綠電採購外，Google也宣布將投資台灣太陽能建置案，在綠能供不應求的情況下，如何提升再生能源比重、穩定能源效率成關鍵議題。

因應此一趨勢，Energy Taiwan台灣國際智慧能源週今年再次齊聚能源指標大廠，展出內容涵蓋太陽光電、風力能源、儲能應用如智慧電網、電池系統、充電樁相關技術，以及多元創能如氫能、海洋能等新興能源，並攜手產官學研單位，展示產業創新成果及技術解方，全方位加速綠能轉型，打造一站購足的綠色能源解決方案平台。

而面對氣候變遷對全球供應鏈帶來的衝擊，歐盟、日本、韓國等重要經濟體皆建立碳權交易平台，去年全球碳權交易達29.7兆新台幣，各國向企業等單位徵收的碳稅及碳費也來到3.34兆新台幣，環境部預計今年年底就會進入「碳費先行，以大帶小」的階段，並逐步健全碳定價機制，盼與國際接軌，展現淨零不落人後的決心。

面對國家及企業對淨零轉型的迫切性，今年Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展規模翻倍成長，聚焦綠色金融、低碳運輸、深度節能、碳管理及減排技術等主題，協助企業強化綠色供應鏈，掌握淨零低碳投資商機。

今年展覽齊聚了眾多產業先驅與後起之秀，除了太陽能大廠聯合再生能源、元晶太陽能、茂迪、友達光電與永鑫能源等，風能開發商則有沃旭能源、哥本哈根風能開發、貝富新能源、風睿能源、東方風能及台亞風能; 其他能源業者則包括台達電子、士林電機、三菱電機、雲豹能源、台塑新智能、聯華氣體、泓德能源等均參與展出。

此外，看好淨零市場前景及展覽效益，台灣福斯、研華、微星科技、三地能源及Telsa Energy等標竿業者也首度參展，更有台灣電池協會、中華民國能源技術服務商業同業公會首次組團參展，匯聚產業創新研發技術能量，盼透過展會活絡各方交流，拓展國際商機。

另為協助企業解決碳焦慮，展覽期間亦特別辦理碳學堂，提供專為企業設計的淨零實戰速成課，邀請台灣碳權交易所、三大會計師事務所、中興大學等產官學領域專家，從宏觀趨勢觀點開場再到零碳策略的落地解方，最後透過減碳管理師現場一對一諮詢為業者量身打造淨零方案，聚焦碳盤查、碳中和驗證、碳定價管理、ESG策略與永續發展等內容，助力與會者用最短的時間獲得完整企業減碳指南，儲備零碳時代競爭力。貿協歡迎各界踴躍線上登記參觀，以獲取更多展覽資訊：

關鍵字： 智慧能源週淨零永續展低碳新商機

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