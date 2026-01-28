台德雙邊貿易連續五年穩站200億美元大關　去年成長6%

▲台德雙邊貿易統計表。（圖／德經處提供）

記者張佩芬／台北報導

根據財政部最新公布的統計數據，2025年台灣與德國間的貿易表現強勁，全年貿易總額達217億美元，較2024年成長6.0%。自2021年首度突破200億美元以來，台德雙邊貿易金額已連續5年維持在200億美元以上水準，顯示雙方經貿往來具備高度穩定性與長期發展基礎。

數據顯示，2025年台灣對德國出口約74億美元。其中，「機械及電機設備」佔比超過六成，達45.2億美元。受惠於全球AI基礎設施與數位轉型浪潮，電子零組件出口年增率達24.1%，資通與視聽產品則年增9.0%。這反映出德國工業對台灣半導體及關鍵電子元件的長期且穩定需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在進口方面，台灣自德國進口總額達143億美元。除了傳統的運輸工具30億美元與化學品21億美元外，德國對台出口的「電機產品」年增率高達91%。這項顯著成長，反映出台灣在半導體擴產、智慧製造升級以及能源轉型過程中，對德國高階電力設備與精密生產機台的需求明顯增加。

▲德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士(右4)與行政院院長卓榮泰(左4)共同出席2025台北自動化展德國館。（圖／德經處提供）

根據經濟部投資審議司統計，2025年德國對台核准投資金額達2.09億美元，較去年同期翻倍成長264%。這顯示儘管國際供應鏈面臨重組且德國經濟面臨挑戰，德國企業仍將台灣視為亞太地區最重要的技術與研發策略據點，並持續深化在台營運與投資布局。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士表示：「德台雙邊貿易連續五年站穩200億美元關卡，這不僅是數字的累積，更是兩地產業結構高度互補的證明。我們看到合作範疇從傳統的貨品貿易，逐步延伸至半導體供應鏈、綠色能源與智慧交通等多元領域。」

她進一步指出：「德國與台灣已互為不可或缺的技術夥伴。未來我們將持續推動雙方在淨零排放與智慧自動化方面的交流，協助兩地企業在全球供應鏈調整趨勢中，共同打造具備高附加價值的協作模式。」

為進一步協助企業掌握未來趨勢，德國經濟辦事處也將於3月5日舉行「德經處2026年經濟展望會議」，並同步發布最新《2025/2026德國商業信心調查報告》。本次會議將邀請在台德商代表及多位產業專家，共同探討德國與台灣當前的經濟發展現況與挑戰，並分享重點產業的前景預測與未來展望，深入剖析在當前政治與經濟環境下的重要趨勢。

展望未來，隨著數位轉型、能源轉型與智慧製造需求持續增加，台德雙方在半導體、智慧機械、先進製造、綠色科技與創新應用等領域的合作空間可望進一步擴大。雙邊經貿關係不僅將持續發展，也將朝向更高附加價值與更緊密的產業協作模式邁進。