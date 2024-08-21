AMD研發中心落腳高雄？　經長郭智輝：下午見面問一下

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）
記者廖婕妤／台北報導
AMD資深副總裁日前拜訪高雄市政府，高雄市長陳其邁回應希望AMD來高雄設置研發中心，外界關心經濟部掌握的進度，對此，經濟部長郭智輝透露，下午會跟AMD碰面，剛好可以詢問對方規劃。
郭智輝表示，AMD的部分，新的訊息我大概還沒把握，「不過AMD剛好下午要來找我，所以我可以問一下。」
郭智輝指出，目前AMD還沒有透露希望將研發中心設在台灣哪裡，只說是要來感謝經濟部，他們已經完成可以簽約的裝備，下午應該是來報告這件事情。
▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）
記者廖婕妤／台北報導
AMD資深副總裁日前拜訪高雄市政府，高雄市長陳其邁回應希望AMD來高雄設置研發中心，外界關心經濟部掌握的進度，對此，經濟部長郭智輝透露，下午會跟AMD碰面，剛好可以詢問對方規劃。
郭智輝表示，AMD的部分，新的訊息我大概還沒把握，「不過AMD剛好下午要來找我，所以我可以問一下。」
郭智輝指出，目前AMD還沒有透露希望將研發中心設在台灣哪裡，只說是要來感謝經濟部，他們已經完成可以簽約的裝備，下午應該是來報告這件事情。
關鍵字： 高雄市 ﹑ AMD ﹑ 經濟部 ﹑ 研發中心 ﹑ 台灣
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2024-08-21 13:59
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由於美國股市表現不佳，台股也受到拖累，今（21日）台股開低走低，終場大跌191點來到22237.89點，跌幅0.85％，成交量3373.92億元。
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