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AMD研發中心落腳高雄？　經長郭智輝：下午見面問一下

▲▼新任經濟部長郭智輝 立法院經濟委員會 首次到立院報告備詢 聯訪 輝達來台投資相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

AMD資深副總裁日前拜訪高雄市政府，高雄市長陳其邁回應希望AMD來高雄設置研發中心，外界關心經濟部掌握的進度，對此，經濟部長郭智輝透露，下午會跟AMD碰面，剛好可以詢問對方規劃。

郭智輝表示，AMD的部分，新的訊息我大概還沒把握，「不過AMD剛好下午要來找我，所以我可以問一下。」

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郭智輝指出，目前AMD還沒有透露希望將研發中心設在台灣哪裡，只說是要來感謝經濟部，他們已經完成可以簽約的裝備，下午應該是來報告這件事情。

關鍵字： 高雄市AMD經濟部研發中心台灣

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