建新國際曝3大成長動能　下半年、明年展望樂觀

▲建新國際董事長陳彥銘、總經理柯勝鐘。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

建新國際（8367）今（21）日舉行法說會，總經理柯勝鐘表示，今年上半年獲利成長逾17％，下半年有3大成長動能，整題來說正向樂觀，看好營收會比上半年高；明年也有2項新業務，對明年展望也相當樂觀。

建新國際上半年合併營收為13.89億元，年增32.3％，稅後淨利為1.6億元，年增17％，EPS為1.83元。今年7月營收為2.3億元，年增30.47％；累計今年前7月合併營收為16.26億元，年增32.06％。

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針對後市展望，柯勝鐘表示，今年下半年狀況正向樂觀，第一是澎湖第2家客戶有可能Q4會進來台中港；第二是Q2末可能會承攬到紙業運輸這塊；第三個是印度塑化原料需求暢旺，下半年台北港、台中港針對這些材料，包含酯粒、PTA等陸續出口，今年8月已完成國內有史最大PTA出口裝船，裝了50600噸到印度，因此對下半年展望正向樂觀。

柯勝鐘指出，對今年下半年營業毛利仍正向樂觀，目標希望Q3、Q4可以維持Q2水準；整體下半年營收看好會比上半年高。

至於對2025年營運展望，柯勝鐘表示，明年度包含整個替代能源、供電第3階段2期，明年Q2將進入高峰期，也包含天然氣管原料進口，都有可能在明年發生，今年下半年3大成長動能，加上明年2項新業務，對明年展望樂觀。

董事長陳彥銘也提到，目前也在台北港第一期投資30億元，主要是跟AI相關零組件倉儲需求，明年底開始正式營運，未來還有3期在台北港周遭也會陸續投資。