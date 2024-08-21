告馬斯克X平台賴帳38億元！緯穎證實「在美提起訴訟等結果」

▲緯穎向X平台提起訴訟。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

科技富豪馬斯克（Elon Musk）職掌社交媒體X（前身Twitter）後，竟拒付高達1.2億美元（約新台幣38億元）伺服器零件費用，被台灣伺服器代工大廠緯穎（6669）提告。對此，緯穎21日公告表示，已委任律師於美國加州北區聯邦地區法院向X平台提起訴訟，待法院審判結果確定。

緯穎上周在美國加州北區法院指控，馬斯克自2022年接掌X平台後，「突然停止」支付伺服器費用，累計積欠金額高達1.2億美元（約新台幣38億元），明顯違反2014當年Twitter簽署的客製化IT產品採購協議，還「已讀不回」，不論緯穎如何嘗試溝通皆未果。

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訴狀內容指出，為了避免損失擴大，緯穎已取消或收回價值約5,900萬美元（約新台幣18.8億元）的零組件，目前正要求X平台賠償剩餘的6,100萬美元（約新台幣19.4億元）損失。

另據外媒報導，除了緯穎的訴訟外，馬斯克收購Twitter後面臨了不少高階主管的訴訟，包括前Twitter執行長阿格拉瓦爾（Parag Agrawal）求償逾1.28億美元的資遣費用，以及未支付前Twitter執行董事長柯德斯塔尼（Omid Kordestani）超過價值2,000萬美元的股份，甚至積欠其他員工獎金。

對此，緯穎公告進一步說明，「本公司已委任律師於美國加利福尼亞北區聯邦地區法院向X Corp.提起訴訟，待法院審判結果確定。」