央行政策重擊房貸業務　銀行曝「錢荒至少要燒到明年底」

▲看屋照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為了降低銀行授信資金過度集中不動產的風險，央行21日突正式公開總裁楊金龍與34家國銀分批「喝咖啡」的結果，並要銀行最遲在9月6日之前交出「自主總量管制」報告，與會銀行主管利露：「這次咖啡喝完大家都很頭疼！」業者透露，央行發出3大指示，市場解讀錢荒最快也要燒到明年底。

首先，央行業務局局長潘榮耀指出，要求銀行提供的自主總量管制報告書規劃期程從第4季開始，一直到明年第4季。不過業者在揣摩央行態度下，「報告書多從寫好就開始執行，不會拖到9月才上路，至於央行希望銀行維持到明年第4季，乖一點的銀行通常就是會守到明年底，房貸錢荒至少要燒到那個時間」。

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另外，為了避免炒作資金向特定銀行湧入，央行官員也坦言，這次的「不動產放款自主總量管制」不管銀行不動產放款水位是否已接近銀行法72-2條門檻，全都適用。

第3、由於央行希望國銀不動產授信佔總放款比重由目前的37.4%降至35%或36%，因此銀行收回資金再貸放時就要更謹慎，過去可能是「回收100元才能借出100元」，未來1年銀行可能是收回100元只敢借出80元或90元，而可以借的對象、擔保品座落地點等審查要求也會更嚴格。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，央行這次出重手對全體銀行進行不動產授信總量管制，將有3大效應，其一，銀行端銀根更緊，放款更為保守，價格更難墊高，賣方很難期待高價。

其二，為了控總量，未來各銀行挖東牆補西牆，不講武德說抽就抽的事情一定還有。由於目前是選舉空窗期，狀況可能還要到明年都不會緩解。

其三，窮的、沒關係的買方倒大霉。短期內非銀行管道還是可以弄錢出來，長期而言，這些池子本來就小，怕也在撐不了太久。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以前央行也會找銀行喝咖啡，但通常都會請銀行自律，很少見這麼強硬，公開宣示對外說明並要求銀行配合，未來也要觀察銀行在借款年期、寬限期上是否同步限縮。