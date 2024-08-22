購屋「人道走廊」出現！富邦人壽重啟房貸　利率2.35%起

▲看屋示意照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行總裁楊金龍才急約34家國銀「喝咖啡」要求自主不動產授信總量管制（俗稱限貸令），民眾大嘆跟銀行借錢買房愈來愈難，不過壽險業者自辦房貸獲市場解讀為購屋「人道走廊」，由於富邦人壽7月重啟停止4年的房貸業務、年息2.35%起跳成為話題，暫停房貸業務8年的凱基人壽則暫未表態加入。

富邦人壽指出，2020年9月因為疫情暫停房貸業務，2022年3月後全球啟動升息，國內房貸利率已回復到2.2%以上水準，因富邦人壽房貸穩健保守的策略，放款逾放率長期低於0.01%，加上台灣保險業將在2026年接軌ICS制度，擔保放款的風險資本相對較低，目前恢復受理房貸新件，有助於協助公司長期台幣資產配置及調節流動部位資金，今年初重新討論是否重啟房貸業務，7月上路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以富邦人壽官網資訊顯示，「真心相貸」專案利率最低僅2.35%，貸款金額200萬元、貸款年期20年，總費用年百分率大約介於2.38%~3.59%。

除了富邦人壽外，國泰人壽、新光人壽等也提供房貸專案，而自2016年開始停辦房貸業務的凱基人壽，則未向外表態重啟相關業務。業者強調，保險法第146-3條規定保險公司的放款總額，不得超過該保險業資金35％，但在台灣低利環境下，保險公司會配置在放款的資產通常僅佔投資金額的3%～5%，屬於資產配置的一環，不會是主要的投資項目。

壽險業者指出，人壽保險公司承作房貸是根據保險法，並依保險業辦理放款其徵信、核貸、覆審等作業規範辦理，也同時遵守央行信用管制及金管會相關規定辦理。



至於核貸成數和利率定價原則，業者表示，一般消費者向壽險公司申辦房貸的資金用途跟銀行一樣，主要就是購屋、投資理財、生活開支及教育費等等。在台灣金融業為充分競爭的市場狀況下，人壽房貸的貸款成數及利率與銀行房貸差異不大。

理專表示，在銀行遭遇央行下令「自主管控」、且未來一年要按季交報告的情形下，民眾想透過銀行管道辦房貸會比較辛苦。銀行主管透露，央行限貸令可能要燒到明年底，為了避免房貸資金卡關，今（22日）各分行開門前就湧入不少民眾排隊詢問房貸業務，甚至有民眾主張「浮動利率拉到3%、4%都接受，重點是錢要撥下來。」

不過銀行業者私下指出，現在已不只是利率、物件和還債能力的問題，「我們沒有借錢給人家的額度，再好的生意也難做。」