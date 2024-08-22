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熱播日劇「地面師」演繹不動產詐欺　台灣也有相似案例！

▲▼熱播日劇「地面師」演繹不動產詐欺　台灣也有相似案例。（圖／業者提供）

▲永慶房屋提醒，台灣也有如日劇《地面師》般團夥式房地產詐騙，因此購售屋有兩點要注意。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

真的不要鐵齒，以為自己不會被詐騙！日本影集《地面師》講述一群專業的詐欺犯，冒充屋主進行房地產詐騙，引起熱議的是，詐欺情節竟是取材自2017年時，日本知名建商「積水房屋」被地面師騙走55億日圓的真實事件。永慶房屋指出，台灣也有這種團夥式房地產詐騙，如果買房時少了兩要素，小心大增房地產買賣風險。

小心團夥作案更難辨別詐騙

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影集裡「地面師」指的是以房地產買賣詐騙錢財的人與團夥，不只有專人假辦屋主與仲介，還有身分證、權狀等文件都是偽造的，連買賣經驗老道的建商都被騙倒。

永慶房屋業管部協理陳賜傑提醒，這種「假屋主真詐財」的手法，在台灣也看得到！過去就曾有好幾起案例，是詐騙集團以假身分向不知情的屋主承租房子，再將房子拍照上傳到售屋網站，以半價或很優惠的價格，吸引買方出手購屋。假屋主或許還會藉口急需用錢，或冒名到地政事務所申請地籍資料，取信於受害人，等受害人交付訂金後就失聯，詐騙近2百萬元得手。

「房地產詐騙如果是集團作案，受害人被鎖定真的很難逃脫。」陳賜傑分析，受害人以為買賣過程中有仲介或代書協助把關，核對屋主身分與房屋產權資料就沒問題，卻沒想到屋主、仲介與代書等人都是同夥，甚至還會互相掩護，使辨別詐騙更困難。

謹記門店簽約　不要匯款給個人帳戶

房地產買賣價格高，即使只是10%-20%的頭款也高達數百萬，不能不謹慎防範詐騙的風險。陳賜傑建議，因為多數人購售屋經驗少，加上詐騙集團的手法也越來越縝密，就更難分辨屋主所提供資料，例如身分證、權狀的真偽，因此購售屋想自保有兩點不可少。

首先，除了選擇有信譽、誠實的仲介品牌，並到內政部「不動產服務業資訊系統」查詢，服務的仲介是否為合法合格的營業人員。更重要的是，務必「在房仲門店裡簽約」預防有已離職員工或部分不肖仲介人員心生歹念，與詐騙集團共謀詐騙取財。其次，只要涉及買賣價金付款，就應簽訂「價金履約保證」，不論是頭款還是尾款都交由第三方銀行保管，交屋後再由銀行支付款項給賣方，切記「不要匯款到個人帳戶」，才能保障直到交易完成前屋主與仲介無法擅動款項。

為協助民眾警覺房地產詐騙，守護房產交易安全，永慶房屋與雙北市警察局、各地里長合作舉辦「預防房產詐騙公益講座」，歡迎民眾到現場了解常見的「5大房地產詐騙手法」與案例解析，也歡迎到永慶房屋在雙北直營店免費詢問。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋

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