緯創三方助攻5G專網！7大AI應用導入松菸　打造「古蹟智慧園區」

▲松山文創園區導入5G專網，將搖身一變成為「全台灣第一座世界級古蹟智慧園區」。（圖／松山文創園區提供）

記者楊絡懸／台北報導

緯創集團（3231）22日攜手台灣大哥大（3054）、微軟（Microsoft）強化5G布局，將5G專網通訊網路結合多項AI應用，助力台北松山文創園區進行數位轉型，打造成全台首座室內外5G專網與AI應用服務整合的智慧古蹟園區，也是全台灣第一座「世界級古蹟智慧園區」。

緯創數技董事長黃柏漙表示，此次合作是台灣大哥大負責5G建置，緯創提供應用服務，透過5G加上AI技術，可以深度了解園區使用者與管理者的需求，克服古蹟場域的各種挑戰，同時也結合歷史文化及科技人文的體驗，包括提供多語言翻譯服務，移動機器人導覽諮詢等，不但增添園區服務，更能在營運上提升效率。

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「AI是一門科學，也是一門藝術。」黃柏漙說，在松山文創古蹟智慧園區，結合AI與文化、歷史、心理及藝術的融合設計，將創造出科技人文的最佳示範點。

用一句話形容緯創的智慧專網計畫：創造「導入科技、走向國際，達到永續營運」，整合7項智慧科技應用服務，活化並翻轉松山文創園區。

▲松山文創園區「5G專網及AI應用」亮點。（圖／記者楊絡懸製表）

緯創集團在松山文創園區導入的7大智慧應用，分別為「AI智慧數據全戰情管理平台」、「5G移動式多功能服務機器人」、「5G即時偵測園區管理BodyCam」、「松鴨桑AR園區即時導航」、「智慧廣告顯示與多語言即時翻譯服務」、「加值能源管理服務」及「5G 360度全景暨多視角直播」。

松山文創園區因腹地大，現有保全與監視器資源，無法滿足既有場域安全監控需求，此外，園區每年有700萬以上旅客造訪，其中國際遊客占70%，但志工僅有60位，在有限的人力資源下，5G AI的應用服務將能提升園區5G覆蓋率，並縮短緊急安全事件處理時間，其中「5G移動式仿真服務機器人」也可以協助遊客導航，提供多語言諮詢服務。

緯創集團指出，緯創數技AI科技應用服務已成功導入松山文創園區、機場、捷運站及複合式商場等場域，緯創數技旗下郁創科技也將繼續拓展AI科技服務，持續將全方位解決方案推向智慧園區、智慧交通、智慧旅宿等場域。