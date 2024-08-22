限貸令清查結果出爐！　金管會：銀行否認「只是等待期比較久」

▲新青安引爆限貸令？金管會清查後表示「銀行多表示沒有，只是等待期比較久」。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

市場傳銀行針對房貸祭出限貸令、延後撥款及調高利率等因應。對此，金管會銀行局副局長林志吉今（22）日說明發函國銀「限貸令調查」結果，指銀行多表示沒有限貸令，只是「等待期比較久」。

林志吉指出，銀行是基於風險控管審核房貸，因為近來不動產放款集中度較高因素，審核作業較嚴謹，加上近期案件量也較大，才讓客戶認為貸不到款。

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林志吉說，經向銀行進行相關了解後，確實有銀行收到客戶申訴，只是銀行也表示，會加快處理或跟客戶委婉說明，金管會若有收到民眾陳情案件，也會請銀行協助處理。

至於央行籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋與都更、危老重建融資需求前提下，自主控管不動產貸款總量，並依據其自身經營情況，於9月6日前研提自主管理的不動產貸款具體量化改善方案，林志吉表示尊重。

金管會統計指出，7月全體國銀依照銀行法72-2計算基礎的不動產授信佔比為26.61%，比6月的26.62%略降，但28%以上的增加2家，成為5家，另外27%以上則從10家降為8家，顯見接近警戒線的銀行的確有增加趨勢。