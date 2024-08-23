新新併三角戀！台新金強漲3%　新光金10分鐘摔6%「爆30萬張大量」

▲新光金。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台新金（2887）與新光金（2888）停牌一天宣布「新新併」將換股方式完成合併，以1股新光金普通股換0.6022股台新金股票，並於8月23日恢復交易。觀察23日早盤，台新金以19.4元開高，上漲3.2%；新光金則下探11.65元，重跌6.4%，10分鐘內爆30萬張大量，居台股成交量排行第一，成為盤面上的焦點。

另觀察中信金（2891）23日早盤則以33.4元開出，最低下探32.95元，跌幅1.5%。

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「新新併」決議前，若以雙方停盤前、21日收盤價計算，台新金18.8元，等於新光金換股定價為11.32136元，明顯較新光金12.45元偏低，台新金以折價約9.07%併購新光金。金融業人士認為，此換股比例讓決議採敵意合併、公開收購的中信金有搶親空間。

就淨值角度來看，台新金目前為16.32，比新光金的16.53還低，也讓金融市場解讀，台新金的出價「讓新光金很委屈」，未來需要花很多力氣說服股東。

對於「新新併」換股比例偏低，台新金總經理林維俊指出，換股價格不是用喊的、也不是看一天收盤。換股價格是經過財務專家精算出來，半年前新光金股價在7元多元徘徊，7月時股價已漲22%有溢價效益，進一步而言，若完成合併，明年仍可享受配息配股。

台新金董事長吳東亮認為，「有短線的股東，也有長期的股東。」從4月26日重啟「新新併」研究案後，新光金股價一直往上到8月13日，市場已自動給予股東29%股價成長，他也誠摯呼籲股東留下來當長期的股東，因為合併案很少有這個機會，比現金賣斷、當一個短期的股東要好。