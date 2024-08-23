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獨家／新新併換股比「0.6022」怎麼來？　委任財顧給答案

▲台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生出席合併簽約儀式。（圖／記者黃克翔攝）

▲台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生出席合併簽約儀式。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳瑩欣、林潔禎／台北報導

新新併轟動金融圈，由於台新金（2887）、新光金（2888）兩公司董事會昨（22日）通過換股比例為1股新光金換「0.6022股」台新金，市場熱議換股比例如何生成，今（23日）新光金公告委任財顧推算換股評價落在「0.54～0.73」之間，同時揭露換股比例計算過程。

由於台新金21日重訊停盤前收盤價為18.8元，若以此推估換股區間價落在10.152元至13.724元之間，而新光金8月21日停盤前收盤價12.45元，也就是說，台新金若選擇0.73最高比例，對新光金股東就可以取得溢價換股優勢。

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新光金公告，委任財顧、立本台灣聯合會計師事務所會計師張書成估算依據為考量「雙方營運狀況」、「每股股價」及「未來經營綜效與發展」等因素，經雙方多次協商議定，換股比例落在合理區間。

獨立專家認為，考量新光金及台新金的營運狀況及每股股價，並採用各項評價技術所得出之價值區間，最終以反應評價標的之可類比公司法與市價法評估新光金於評價基準日每股普通股對台新金普通股之換股比例合理性區間為0.54股至0.73股之間。

不過新光金指出，在現行使用(繼續經營)價值前提下，「0.6022」的換股比例係新光金基於追求公司股東最大利益所擬定，張書成會計師按上述評價標的之換股比例結果，認為新光金若介於此區間之換股比例進行交易尚屬合理。
 

關鍵字： 新光金台新金新新併

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