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南仁湖股價八月強勢大漲「漲幅超過40% 」 23日起遭列處置股

南仁湖股價八月強勢大漲4成 23日遭列處置股

▲南仁湖8月以來漲幅超過40%，因此23日起遭列為處置股。（圖／南仁湖企業提供）

圖文／CTWANT

以經營小墾丁度假村和海生館聞名的南仁湖（5905）本周續漲23%，股價最高飆至24.9元，創自2011年3月以來新高，不過8月以來漲幅超過40%，因此23日起遭列為處置股。

南仁湖提到，位於高雄文福段和新福七小段等2地點已規劃籌建，並預先完售，後續將再評估開發具潛力的不動產。

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而在休閒育樂業務上，南仁湖透過旗下100%持股的「海珹股份有限公司」經營，預估投入3.8億元進行裝修工程，將成中部首座海洋活體水族展示館，預計明年開幕。

同時，高雄海洋館OT委託經營案，計畫在2026年開幕，將成為南台首個城市型海洋館。

南仁湖上半年營收4.77億元、稅後純損0.26億元、EPS為-0.17元，表現不如去年同期，但第2季表現比起第1季漸入佳境。

法人指出，公司連2季EPS成長，若能維持量能有望延續短多，但不宜貿然追高。不過中央銀行再度打房，接下來是否造成營建相關股影響，仍有待觀察。

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關鍵字： 周刊王南仁湖處置股

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