0050半導體持股破6成！　2招搭台積電穩穩賺

▲台積電股價曾衝破千元，帶動高含積ETF走揚。圖為示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

文／玩股網

根據元大投信最新公布，0050最新持股個股揭露，第一名台積電55.32%、第二名鴻海5.01%、第三名聯發科4.31%，第四名台達電2.06%，第五名廣達1.85%，前三大持股已經超過六成以上的比例。

回頭再看加權指數組成的現況，第一名台積電佔比34.43%，第二名鴻海3.9%，第三名聯發科2.77%，第四名富邦金1.63%，第五名台達電1.53%。一樣把前三大加總起來，大約是四成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如果說買0050要追蹤指數，現在其實已經越差越多，台積電佔比大盤三成多，但0050買超過五成以上，多配置超過兩成以上的資金，這樣兩者投資還有一樣嗎？買ETF追蹤指數？

再以台股加權指數來說，半導體族群佔整體四成多的權重，結果0050半導體持股超過六成，這現象產生非常嚴重扭曲的乖離，為什麼有這種現象？難道0050不知道他應該要配合台股權重持股嗎？這樣的ETF集中持股台積電的風險極高，身為ETF操盤人為何都不錯調整？就個人認為有三個原因。

1.換股速度慢：首先是台股權重變化非常快，每天漲跌會讓台股結構跟著浮動，指數投資的ETF當然完全跟不上換股速度，尤其0050每個季底才換股一次，別忘記台股開始越來越高，市場震盪及週期也不是什麼半年、一年，只要一個月就能出現崩盤整理再V轉，所以換股速度真的追不上大盤。

2.持股數量少：0050就只能買台灣最大的50家上市股票，但你知道嗎？上市股票現在已經接近一千家，所以只買前五十大的龍頭沒問題，但問題是後面九百多家也是會跟著成長，只靠龍頭股配置，想用50檔股票複製一千檔組成的產業比重，這完全就是不可能的事情，也就是因為如此，台積電買到這麼扭曲的比重，或許就是想把自身ETF配置往大盤的產業配置比重拉正。

3.被動投資：千萬不要忘記最大的重點，0050重點還是在「指數投資」，以前股市的高低價差也沒這麼大，所以只要買進50檔確實就能追上大盤的真實情況，再來是指數投資就是被動投資，指數怎麼變，ETF就是跟著買而已，全部都套公式，所以也不用期待ETF會去思考如何貼近大盤，0050就是會這樣持續下去。

但這也不是沒解法，畢竟0050目前規模已經逼近4,000億元，其實也不一定要侷限在50檔持股，現在上市股票已經接近千家，想更有效率複製大盤的話，其實可以擴張到上市前百大持股，甚至是上市前一百五十大持股，把中型股也納入，畢竟這幾年有一卡車的中小型股因為獲利大賺錢，股價飆到歷史新高價，就衝入前五十大，但沒多久的時間，股價下殺又掉出前段班行列，與其這樣子搞，那麼一次多買一些權值股是不是更好？

目前0050實在極度扭曲，買ETF本來想分散，結果現在也等於在買台積電，如果真的是這樣子，我會有兩種策略投資：

第一種：直接買台積電到總資產三成，另外七成買沒有台積電的ETF或個股，但這些資金就不能買太多半導體相關的產業。

第二種：持續買進0050，買進更多不同族群或中型100 ETF（0051），舉例來說，以一百萬來看，花六十萬買0050，這樣換算台積電持股成分就是三成多，剩下四十萬買0051，這樣正好就能解決前面我所說的問題。

本文由《玩股網》授權刊登，不得轉載

