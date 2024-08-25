中信金搶親新光金火力全開　明金管會遞件、總座日本見銀行局官員

▲中信金總經理高麗雪。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中信金（2891）搶親新光金（2888）動作愈來愈大，預計最快將在周一（26日）向金管會遞交敵意併購計劃書，同一日立委郭國文率金管會官員至中信銀日本子行（東京之星銀行）考察，中信金總經理高麗雪將親自接待。

高麗雪在上周五（23日）赴證券交易所宣布併購新光金重大訊息時，已同步指出最快將在26日這周送件。

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依法規定，金管會收件後15個工天內若沒回覆中信金，將視為核准敵意併購，換算金管會最晚表態時間落在9月16日。

立法院官網同時公告，8月26日至28日財政委員會已排妥考察行程，為促進台日金融交流，因應國際金融市場發展新情勢，並探尋台日金融監管單位之合作空間，拜會日本財務金融委員暨本國銀行日本分(子)行經理人座談會，及考察東京證券交易所、日本安養信託業者、REITs養老中心與金融科技業者。

據指出，26日財委會赴日考察團將與國銀日本分（子）行的經理人座談會並考察中信銀日本東京之星子行，座談會將在中信銀的東京子行舉行，高麗雪親迎。

上周四，台新金（2887）、新光金董事會通過合意併購，換股比例為1股新光金換0.6022股台新金股票，100%換股；而高麗雪則在上周五披露，擬公開收購新光金，每股收購對價約為1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，換算每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票），收購股權上限為51％，換算收購總金額高達1314億元。