ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

中信金搶親新光金火力全開　明金管會遞件、總座日本見銀行局官員

▲中信金總經理高麗雪。（圖／記者廖婕妤攝）

▲中信金總經理高麗雪。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中信金（2891）搶親新光金（2888）動作愈來愈大，預計最快將在周一（26日）向金管會遞交敵意併購計劃書，同一日立委郭國文率金管會官員至中信銀日本子行（東京之星銀行）考察，中信金總經理高麗雪將親自接待。

高麗雪在上周五（23日）赴證券交易所宣布併購新光金重大訊息時，已同步指出最快將在26日這周送件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依法規定，金管會收件後15個工天內若沒回覆中信金，將視為核准敵意併購，換算金管會最晚表態時間落在9月16日。

立法院官網同時公告，8月26日至28日財政委員會已排妥考察行程，為促進台日金融交流，因應國際金融市場發展新情勢，並探尋台日金融監管單位之合作空間，拜會日本財務金融委員暨本國銀行日本分(子)行經理人座談會，及考察東京證券交易所、日本安養信託業者、REITs養老中心與金融科技業者。

據指出，26日財委會赴日考察團將與國銀日本分（子）行的經理人座談會並考察中信銀日本東京之星子行，座談會將在中信銀的東京子行舉行，高麗雪親迎。

上周四，台新金（2887）、新光金董事會通過合意併購，換股比例為1股新光金換0.6022股台新金股票，100%換股；而高麗雪則在上周五披露，擬公開收購新光金，每股收購對價約為1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，換算每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票），收購股權上限為51％，換算收購總金額高達1314億元。

關鍵字： 中信金金管會新光金搶親

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

投保職業工會注意！這1家連續10個月欠繳保費　將暫拒給付

投保職業工會注意！這1家連續10個月欠繳保費　將暫拒給付

勞保局公布最新職業工會欠繳保費名單，「大臺中作物栽培職業工會」已連續10個月出現在名單中，且本期也僅有1家職業工會欠繳保費，勞保局呼籲，欠費工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費。

2024-08-25 06:00
輝達鐵粉賺爛！美國牙醫花208萬抱股24年　身價破5億元

輝達鐵粉賺爛！美國牙醫花208萬抱股24年　身價破5億元

輝達（NVIDIA）股票猛漲，《華爾街日報》指出，有一名70歲美國牙醫伍茲（Jim Woods）在2000年花6.5萬美元（約台幣208萬元）買進250股輝達股票，長抱24年經過股息再投資和股票分割後，伍茲已持有輝達12.4萬股，市值1500萬美元（約台幣5.1億元），伍茲認為，只有和輝達「同甘共苦」才能享有甜美收益。

2024-08-25 11:19
金控三角戀風向！中信金股東人數增近2.6萬　新光金連2周成長

金控三角戀風向！中信金股東人數增近2.6萬　新光金連2周成長

金控「三角戀」引爆市場話題，據集保最新統計，至8月23日為止，三角戀主角新光金（2888）、台新金（2887）與中信金（2891）3家公司股東人數已達152.87萬人，其中以中信金股東人數59萬零58人最多，且該公司單周股東人數大增近2.6萬人；而成交量連日破紀錄的新光金股東人數則是成長9956戶，為連續2周成長。

2024-08-25 10:21
中信金搶親新光金火力全開　明金管會遞件、總座日本見銀行局官員

中信金搶親新光金火力全開　明金管會遞件、總座日本見銀行局官員

中信金（2891）搶親新光金（2888）動作愈來愈大，預計最快將在周一（26日）向金管會遞交敵意併購計劃書，同一日立委郭國文率金管會官員至中信銀日本子行（東京之星銀行）考察，中信金總經理高麗雪將親自接待。

2024-08-25 22:12
穩定幣是否穩定　但憑一句話

穩定幣是否穩定　但憑一句話

炎炎夏日，槍擊事件剛過，七月底，川普應邀出席2024 Bitcoin 大會，除友善加密社群的場面話外，講了一堆選舉語言，如果一定要披沙揀金，勉強可擠出兩項重點: 其一是任內will never be a CBDC(絕對不會有數位美元)，其二是促使safe, responsible expansion of stablecoin(穩定幣安全負責的擴張)。

2024-08-25 20:18
0050半導體持股破6成！　2招搭台積電穩穩賺

0050半導體持股破6成！　2招搭台積電穩穩賺

根據元大投信最新公布，0050最新持股個股揭露，第一名台積電55.32%、第二名鴻海5.01%、第三名聯發科4.31%，第四名台達電2.06%，第五名廣達1.85%，前三大持股已經超過六成以上的比例。

2024-08-25 13:55
加油看仔細！明起汽油降0.2元　柴油漲0.1元

加油看仔細！明起汽油降0.2元　柴油漲0.1元

台灣中油公司自明（26）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升27.8元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.5元及1.3元。

2024-08-25 12:05
再生能源售電業突破75家　公會會員共同簽署自律規範

再生能源售電業突破75家　公會會員共同簽署自律規範

中華民國再生能源商業同業公會本周召開第一屆第四次理監事會議，本次會議正式通過《再生能源售電業經營自律規範》，並由公會理事長胡惠森帶領理監事共同簽署。同時，公會也肯定政府推動泛官股售電平台，既可補強對離岸風電業者的融資保證，並打通中型企業購買綠電之瓶頸。

2024-08-25 06:00
第三方支付激戰！LINE Pay、綠界出招　助小商家搶消費規模

第三方支付激戰！LINE Pay、綠界出招　助小商家搶消費規模

零售消費旺季來臨，台灣兩大第三方支付公司LINE Pay連加網路（7722）、綠界科技（6763）近日皆針對商家推出「加值型服務」，讓商家除了可以拓展支付功能之外，還能透過支付工具的行銷優惠券或大數據資料，進一步提升商業行銷的效益。

2024-08-25 06:00
受限技術挑戰　蘋果摺疊MacBook延至2027年底量產

受限技術挑戰　蘋果摺疊MacBook延至2027年底量產

蘋果正在研發一款具備可折疊螢幕的 MacBook，天風國際分析師郭明錤指出，受限於顯示器與機構等技術挑戰，蘋果摺疊MacBook組裝量產時間將大幅延後，最快要到2027年底才會開始量產。

2024-08-24 16:31

讀者迴響

熱門新聞

投保職業工會注意！這1家連續10個月欠繳保費　將暫拒給付

4菜+烤雞腿「只要99元」！全家超狂便當網推爆

即／大樂透頭獎1.71億一注獨得　獎落台中

政府發4萬補助周四入帳　5年內沒申請就充公

LINE Pay、綠界出招　助小商家搶消費規模

地價稅繳納二個關鍵日子　稅務人員：831、922

從天而降了600輛火車　花蓮港「岸肩卸載」變身最吸睛景觀

幫小孩存股2500萬「該說嗎」　網曝親友悲慘遭遇

南仁湖八月強勢大漲 遭列處置股

中信金搶親新光金火力全開　明金管會遞件、總座日本見銀行局官員

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366