馬士基傳減一條美東線　船小且不靠台灣對市場影響有限

▲馬士基航運傳出要停一條美東線，但因該航線用的是小船，估計影響有限。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

馬士基航運傳出近期逐步停止遠東-美東的TP20航線服務，被解讀是貨櫃運輸供應處於緊張狀態，全球海運運力吃緊等，國輪公司高階指出，馬士基這條線4月才復航，6月就宣布要逐步暫停，其實該航線用的是小船，對市場影響有限。外籍船公司駐台高階則指出，該航線並不彎靠台灣，對台灣沒有影響。

對於TP20航線停航，馬士基給出的官方解釋是：「由於目前紅海局勢的連鎖反應，包括延誤和運力限制，我們需要重組網絡，以最好地滿足客戶的需求。作為其中的一部分，我們將逐步關閉TP20航線。」

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大型攬貨公司高階指出，該航線停航與美國東岸可能罷工無關，就是單純缺船，當然也可以解讀為控制北美東岸運力，以穩定運價。另一家攬貨公司則指出，馬士基台灣公司表示，TP20是否真的停航要過幾天才會確定，馬士基美東線的主力是TP3，即使取消影響也不大。

外籍船公司高階則分析，馬士基對台灣影響不大，尤其是美國線，根據美國商務日報報告，馬士基承載台灣出口到美國的貨櫃量，是倒數第三名，TP20沒有直靠台灣港口，所以停不停駛，不影響台灣市場，對整體市場影響也有限。