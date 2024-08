一個月2度換董座　老牌明通製藥二代鬧翻內幕

穩定幣是否穩定 但憑一句話

炎炎夏日,槍擊事件剛過,七月底,川普應邀出席2024 Bitcoin 大會,除友善加密社群的場面話外,講了一堆選舉語言,如果一定要披沙揀金,勉強可擠出兩項重點: 其一是任內will never be a CBDC(絕對不會有數位美元),其二是促使safe, responsible expansion of stablecoin(穩定幣安全負責的擴張)。