一個月2度換董座　老牌明通製藥二代鬧翻內幕

▲明通創辦人二房次子張光明出面受訪，怒控8月9日改選結果無效。



圖文／鏡週刊

以「明通治痛單」聞名的明通化學製藥，傳出二代家族成員鬩牆，今年7月，創辦人二房次子張光明為首的股東們，以改革之名發動改選，將堂弟張光道拉下董座，沒想到，一個月後情勢大逆轉，張光道結合二房長子張光雄等人再度拿回經營權。對此張光明表達不服，接受本刊專訪時表示：「當董事長不能有私心，再這樣下去公司會被搞垮。」經營權爭奪風暴恐越演越烈。

上週三（8月21日），明通化學製藥公司（以下簡稱明通製藥）對外宣布完成變更登記，今年7月才被拉下台的前董事長張光道，藉著舉行股東臨時會，再度重新拿回經營權。

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不過對於此一結果，張光道的堂哥、明通創辦人二房次子張光明極度不服，對本刊怒控股東臨時會改選結果無效，接受專訪時大聲疾呼：「當董事長不能有私心，再這樣下去公司會被搞垮。」並強調，手中握有經營團隊的不法事證，將送檢調偵辦以維護公平正義。

本刊調查，此次爆發經營權風暴的明通製藥，以「明通治痛單」聞名，超過80年歷史的老藥廠，由張日通創立，並與胞弟張西城共同經營多年，之後交棒給家族二代。未料，今年7月張日通的二房兒子張光明，以改革之名召開股東臨時會發動改選當上董事長，將堂哥張光道拉下董座。

沒想到，不到一個月時間就風雲變色。被拉下台的張光道，旋即找上張日通的二房長子張光雄，並拉攏態度搖擺不定的股東，於8月9日再次召開股東臨時會，全面改選董監事，趁著張光明及其團隊都未出席，最後出席15名股東以持股66.82％同意撤換張光明，改由張光雄接任董事長，為爭經營權，短短一個月二換董座，讓外界傻眼。

▲張光明大動作登報，針對張光道等人提出7項質疑。（明通提供）

張光明受訪時不吐不快地痛批：「對方會如此急著改選，是因為不希望違法情事曝光。」他甚至大動作登報，針對張光道等人提出，包括財務部門長期挪用公司資金、與詐騙集團勾結、將產品低價出貨給自己的關係企業、放任藥品許可證過期、藥證展延疏失、漠視利益迴避原則，以及趁機收購公司復興路周邊土地圖謀私利等7項質疑。

面對張光明砲火四射指控，同樣接受訪問的張光道反駁：「有關張光明的指控，根本讓人匪夷所思，我不用對號入座。」強調雙方的爭執已進入法律程序，不願再多言。看來，這場經營權爭奪戰雖暫告一段落，但家族間的紛爭恐將持續延燒。



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