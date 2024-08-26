台積電漲9元至958　指數漲逾170點衝破22300

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受惠美股勁揚，台積電（2330）今（26日）開盤上漲9元至958元，指數大漲逾170點衝破22300點整數關卡。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示通膨獲得控制，支持調降利率，美股上周最後一個交易日4大指數勁揚。不過日本在日銀總裁植田和男揚言不排除再升息下，日股今日早盤下跌逾1%、韓股微揚，早盤小漲0.6%。

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道瓊工業指數終場上漲462.30點，或1.14%，收在41175.08點；標準普爾500指數上漲63.97點，或1.15%，收在5634.61點。以科技股為主的那斯達克指數上漲258.44點，或1.47%，收在17877.79點；費城半導體指數上漲141.753點，或2.79%，收在5228.652點。

日盛投信指出，除了美國降息以外，市場對美國時間28日的NVIDIA財報以及AI未來前景分析更加關心，預期觀望氣氛可能延續，加權指數技術面目前面臨季線壓力，短線以個股表現為主，選股不選市為主軸。

日盛投信台股投資研究團隊表示，產業焦點方面，下半年將進入電子旺季，資金及市場焦點持續放在蘋概股、AI 及半導體概念股，有望帶動相關概念股及供應鏈股價持續有表現機會。

