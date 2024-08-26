《黑神話：悟空》台灣PS5不能玩　卡關原因曝光！玩家只能買PC版

▲《黑神話：悟空》3天就賣出千萬套銷量。（圖／翻攝自遊戲科學）

記者楊絡懸／台北報導

中國大陸首款3A級（高成本、高規模、高品質）電玩遊戲《黑神話：悟空》20日全球上市，3天就賣出千萬套銷量，不過，由於這款遊戲並未推出實體版光碟，台灣Steam遊戲平台買得到，但PS5玩家要玩則還要再等等，數發部產業署表示，遊戲上架需經過授權台灣代理商，至今還沒收到相關文件，待相關文件確認後將會上市。

根據遊戲介紹，這款是以中國名著《西遊記》為藍本的動作角色扮演遊戲，玩家將扮演孫悟空造型的「天命人」，在電玩世界裡冒險並探尋昔日傳奇。《黑神話：悟空》一上市轟動全球，3天締造多項狂績，全平台最多同時在線人數達300萬人，如果以1套要價約新台幣1,280元推算，千萬套的銷售額將達新台幣128億元，而這只是粗估而已，甚至出現許多玩家為了玩這款遊戲去升級電腦硬體，被形容「一隻猴子救了電腦市場」。

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不過，《黑神話：悟空》遊戲僅能在Steam、Epic Games Store（Epic遊戲商城）、PlayStation Network（PSN）等平台購買數位版。台灣PS5玩家發現，其他國家都有上架PS5數位版，唯獨台灣PSN買不到，一開始還能將該款遊戲放入「收藏清單」，意思是待未來遊戲上市後即可購買下載，如今卻無法查閱PSN的《黑神話：悟空》遊戲頁面，不但沒有相關介紹，畫面上更顯示「無法購買」。

換句話說，如果台灣PS5玩家想要玩《黑神話：悟空》遊戲，就必須要「跨區」至香港或日本的PSN才買得到，但由於PSN政策規範，單一區域只能擁有一個帳號，且無法直接透過信用卡購買遊戲，唯一的辦法就是購買該區PSN的點數進行儲值，透過點數才能買下遊戲；又或者台灣PS5玩家只能前往PC端的Steam、Epic Games Store購買。

對於PS5不能順利玩到《黑神話：悟空》，遊戲社群也陸續出現討論聲音，部分玩家猜測台灣相關部會因擔心資安、或其他政治因素而沒有審核，但由於之前中國知名遊戲也順利在台灣上架，這次是否在審核遊戲的流程卡關，詳細情形也不明。

對此，數發部產業署表示，依據《兩岸人民關係條例》及《遊戲軟體分級管理辦法》，中國遊戲應授權台灣代理商在台營運，也就是台灣代理商必須繳交相關代理合約、營運聲明書、伺服器流向檢測報告及遊戲金流個資流向等完整文件，經過程序審查後不到1個月就可上市，包含代理合約、分級及資安等規定，不過迄今為止尚未收到廠商代理證明文件，「此事無關政治，純粹是相關程序沒完成。」

產業署指出，經查台北市電腦公會設立的數位娛樂軟體分級查詢網，《黑神話：悟空》已有台灣代理商「泰坦育樂股份有限公司」於7月31日登錄遊戲資訊，台北市電腦公會已請業者依照中國遊戲代理程序進行送件，直至8月23日，業者尚未提交代理證明文件。