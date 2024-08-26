大摩點名科技8巨頭回檔時有望跑贏大盤　台積電、廣達入列

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒CNBC報導，美系外資摩根士丹利表示，明年全球科技業將週期性衰退幾乎是肯定的，摩根士丹利在8月20日的報告中表示，2025年周期性衰退幾乎是肯定的，這將是由收入成長變化率可能逆轉和供應緊張造成的，不過儘管如此，摩根士丹利還是點名八大廠，包括NVIDIA、台積電（2330）、廣達（2382）、蘋果、三星、Seagate、Dell、Arista Networks，認為他們有望在下次科技成長中取得領先。

CNBC指出，由於半導體業正處於成長週期的後段，承受風險的回報不再那麼有吸引力，大摩指出，晶圓一直在靠著AI來成長，但AI下一站可能沒那麼簡單，關鍵問題是到2025-26年AI需求的拉動，隨著時間的推移，用於AI的應用程式，將比基礎設施更有價值。

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大摩說，儘管目前AI晶片短缺，但最終AI晶片將趕上需求，變得具有週期性，並且更難維持目前的成長速度，預計到2025年，營收成長將開始放緩。大摩因此建議，最好避免在週期後期為股票進行多的投資，為了應對科技股低迷，最好選擇自由現金流強勁的優質股票，以及估值低的股票。不過科技股有些個股都結合了防禦性、逆週期和成長機會，這應該有助於它們在市場拉回時，表現跑贏大盤。

大摩也點名NVIDIA、台積電（2330）、廣達（2382）、蘋果、三星、Seagate、Dell、Arista Networks，大摩認為，這些個股將在下一條科技增長曲線中佔據領先地位。

大摩指出，NVIDIA一直是參與AI投資的首選股票，但現在說它到頂點可能還為時過早，因為AI支出仍然具有彈性，NVIDIA處於有利地位，如果人工智慧週期即將結束，大摩將更青睞輝達，而不是其供應商和競爭對手。

大摩也將台積電、三星、廣達列為首選名單，大摩看好台積電在半導體下跌週期中的品質和防禦性；至於廣達則擁有強勁的資產負債表，這產生了強勁的現金流，對資料中心AI基礎設施的部位越來越大。