中鋼累計前7個月稅前淨利年增218%　看好國內用鋼需求

▲中鋼公告累計今年前7個月營運結果。圖為中鋼集團總部。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

中鋼（2002）26日宣布，累計今年前7個月合併營業收入2,175.9億元，年增1%；營業利益22.5億元，年增744%；合併稅前淨利40.8億元，年成長218%。中鋼表示，主要是鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，且營建工程毛利增加所致。

中鋼7月營收292.73億元，月減2.28%，年增3.73%；累計前7個月營收2,175.9億元，年增1%，稅前淨利40.8億元，年增218%。銷售量方面，中鋼7月碳鋼銷售量為62萬988公噸；累計今年前7個月碳鋼銷售量為458萬1,004公噸。

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中鋼表示，今年累計合併稅前淨利較去年同期增加，主要受惠鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，且營建工程毛利增加，致營業收入及營業利益增加。

此外，中鋼集團在礦業方面的投資，也獲得的股利及利息收入也增加，因此業外收入增加。

中鋼指出，全球經濟呈現溫和發展態勢，但近期受極端氣候、金融市場動盪，以及今年第三季為鋼鐵市場傳統淡季等因素，壓抑短期用鋼需求。不過，美國有望9月將啟動首次降息，有助釋放受高利率環境抑制的耐久性財消費與投資需求，同時國際油價回落，通膨持續降溫。

對於鋼市觀察，中鋼表示，中國鋼廠自7月起擴大減產與檢修計畫，中國國家統計局發布7月粗鋼產量為8,294萬噸，同比下降9%，改善供過於求壓力。

展望未來，中鋼認為，台灣政府推動深度節能計畫，落實家電汰舊換新補助，並決定逐年提高對中國車款進口零組件的國產化比例，有助帶動國內用鋼需求。