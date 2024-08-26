1037萬勞工注意！勞保費率明年調升至12.5％　每月將多繳錢

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

配合勞工保險年金制度實施，勞保費率每2年將調整一次，每次調升0.5個百分點，因此2025年元旦起，勞保費率將調整為12.5％（含就業保險1％），調漲之後預計共有約1037萬名勞工受影響，每月將增加35元、等於每年增420元勞保費用。

依《勞工保險條例》第13條規定，自2009年起勞保費率採「費率自動調整機制」，每2年調升0.5個百分點，最高上限為13％；2023年依法調整為12％，2025年調整後含就業保險費率1％為12.5％。若以今年6月底被保險人數來看，預計受影響人數約1037萬人。

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以今年6月平均投保薪資為35,202元來計算，雇主每月負擔個別被保險人之保險費增加123元，1年增加1476元；勞工每月負擔保險費增加35元，1年增加420元；政府補助保費每月增加18元，1年增加216元。職業工會被保險人每月負擔保險費則預計增加106元，1年增加1272元。

《勞工保險條例》自2015年調到10％後，改為每2年調高0.5個百分點，自2023年起勞保費率調整至12％，2025年將調整至12.5％，2027年調整為13％就會達到上限。