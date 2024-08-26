化學股當沖比率過高！永光、中華化　被列入13檔注意股名單

▲台股上周量能急凍，觀望氣氛濃厚，但化學股卻逆勢成了盤面焦點。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

證交所26日公布13檔注意股，其中，化學股包括永光（1711）、三晃（1721）、中華化（1727）最近6個營業日的沖銷成交量比率逾6成、且當日沖銷成交量占總成交量比率逾7成已達門檻，因此皆被列入名單。

根據證交所資訊，永光、三晃、中華化8月23日最近6個營業日的當日沖銷成交量占最近6個營業日總成交量比率分別達60.97%、66.29%、66.88%；且當日沖銷成交量占該日總成交量比率分別達71.5%、77.52%、72.45%，因此皆被列入注意股名單。

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台股上周量能急凍，觀望氣氛濃厚，但化學股卻逆勢成了盤面焦點，主要是晶圓代工廠台積電國內外擴廠不斷，加上扇出型面板級封裝（FOPLP）題材，資金輪動到特用化學股，推升化學族群股價一度大漲，永光、三晃、中華化就在8月22日亮出漲停燈。

永光受惠特化、電化營運，加上投入FOPLP製程搭配材料開發已獲國內面板大廠認可，獲利逐季走揚。今年第二季稅後淨利1.23億元，是繼7個季度後回升至億元關卡；單季每股淨利（EPS）0.22元，也回到2022年的獲利水準。

另外，中華化獲利也回升，觀察第二季經營狀況，營收經過5季後回到5億元門檻、達5.35億元；毛利率回升至16.24%為近8個季度最高，營益率6.12%也從第一季翻正；稅後淨利0.27億元，每股淨利0.22元。接下來動向如何，持續受投資人關注。

其他被列入注意的有價證券資訊還包括：錸德（2349）、遠東銀（2845）、新光金甲特（2888A）、亞光（3019）、聯穎（3550）、光聖（6442）、台虹（8039）、羅昇（8374）、泰金寶-DR（9105）、同方友友-DR（911868）。