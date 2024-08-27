高雄港上半年列全球第18大貨櫃港　 七櫃可望為明年提升名次

▲高雄港第七貨櫃中心空拍圖。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

根據Alphaliner最新統計的數據，今年上半年全球30大港口貨櫃裝卸量顯著增長，平均增幅7%，主要是因市場需求增加和貿易商提前囤貨等因素影響，我國高雄港裝卸量462萬箱(20呎櫃)，名列全球第18，與去年全年相同；由於高雄港第七貨櫃中心預計9月底前機具全部到位，租用七櫃的長榮海運明年裝卸量有望提高到400萬箱，可望讓高雄港排名晉升一到兩名。

高雄港務分公司指出，長榮今年在高雄港的裝卸量估計在330-350萬箱之間，預計9月底前所有機具全部到位，該公司所屬海洋聯盟，也將二到三條航線轉來彎靠高雄，明年裝卸量有望達到400萬箱。

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另高雄港第五貨櫃中心萬海新租的79號碼頭將自15.2米浚深為17.6米，可供最大2.4萬箱貨櫃船彎靠，另韓新遠洋租的77與78號碼頭也要浚深，預計明年底、後年初陸續完工後，都可提高貨櫃裝卸量。目前高雄港轉口貨約占42-43%，早年最高曾超過五成。

今年裝卸量成長率最高的是廣西的北部灣港，年增率高達20%，排名全球21；其次是馬來西亞的丹戎阿帕斯成長18.5%，排名16%；洛杉磯成長14.7%，排名9；深圳成長14.9%，排名第4。

今年面對東海岸和墨西哥灣即將爆發的勞資糾紛，美國進口商提前進貨，以防止供應鏈問題在年內進一步惡化。由於罷工的可能，美國港口的進口貨櫃量可能迎來“接近歷史記錄的激增”，因為託運人希望在8月份將聖誕和元旦等年末的節日商品儘早運輸到位。

根據美國全國零售聯合會和Hackett Associates的最新全球港口追蹤報告，繼6月份的年終假日商品早期高峰後，貨量運輸量接近創紀錄的月度水準。零售商們正在加緊在可能出現的美國東海岸和墨西哥灣港口的工人罷工之前提前運送貨物。

在2024年上半年的全球前30名貨櫃港當中，僅有兩個港口裝卸量下降，分別是香港和廈門，這兩個港口均位於中國。漢堡港尚未公佈第二季度數據，但Alphaliner預測其輸送量可能同比下降約1%。