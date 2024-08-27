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快訊／魏正賜辭台船總座與台船防蝕董座　防蝕總座陳秋妏也請辭

▲左起台船總經理兼台船防蝕董事長魏正賜、防蝕總經理陳秋妏雙雙請辭。（圖／台船提供）

▲左起台船總經理兼台船防蝕董事長魏正賜、防蝕總經理陳秋妏雙雙請辭。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)高階證實，公司總經理魏正賜因為今年11月15日就屆滿退休年齡，為了讓新任董事長黃正弘能自主選任搭檔，已經請辭台船總經理與台船防蝕董事長職務，台船防蝕總經理陳秋妏也跟進請辭。兩人是會獲得留任，還是獲准請辭，待明(28)日台船召開臨時董事會，黃正弘正式上任後就會逐漸明朗化。

台船高階透露，公司因為牽涉到造船、造艦採購利益，想插手台船業務的軍火商，政商界人士不少，公司領導階層要面對各方勢力，都做得很辛苦，剛卸任的董事長鄭文隆多年來一再遭到抹黑，陳秋妏還被指是鄭文隆的小三，但卻拿不出任何證據，陳秋妏曾經明白表示，對於抹黑她的人，她即使離開台船，也會告到底的。

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台船已經迎來造船業的超級榮景，一個月內接連簽下萬海航運最高新台幣640億元與中國航運最高101億元的大訂單，開始擺脫虧損，進入正向發展；另因台船一直有人才有斷層現象，而台船防蝕業績表現一直相當良好，去年EPS3.32元，轉投資的台船營造與藍傑有限公司都有獲利，台船內部認為，魏正賜與陳秋妏獲得慰留的可能性應該不小。

不過也有人認為，台船前總經理曾國正今年60歲，與新任董事長黃正弘是成功大學校友，也有可能鳳還巢，重新接掌台船總經理職務。曾國正自台船基層做起，2017年8月接台船總經理，2021年2月以個人生涯規劃理由，三度請辭獲經濟部核准。

關鍵字： 魏正賜台船台船防蝕陳秋妏

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